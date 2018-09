Intervista al ministro leghista Fontana | Alleanza identitaria per influenzare il

Versiliana 2018 - Peter Gomez Intervista il ministro Luigi Di Maio. Lo speciale de La Confessione in diretta : Nell’ultimo giorno della Versiliana, la festa de Il Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, Peter Gomez intervista il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. In collegamento dal Guatemala, Alessandro Di Battista. La diretta dello speciale La Confessione. (Qui il programma completo della Versiliana 2018) L'articolo Versiliana 2018, Peter Gomez intervista il ministro Luigi Di Maio. Lo speciale de La Confessione in diretta proviene da ...

[L'Intervista esclusiva] L'ex ministro Lunardi : "Il contratto d'oro ai Benetton? L'ha concesso il governo D'Alema. Autostrade ha incassato ... : Per mettere ordine al ginepraio di responsabilità, atti e procedure che ruotano attorno alla tragedia del ponte Morandi e al contratto d'oro di concessione ottenuto quasi 17 anni fa da "Autostrade per ...

"Sui migranti toni diversi ma stessa direzione". Intervista al ministro della Difesa Elisabetta Trenta : Nel giorno in cui la proposta italiana di una rotazione dei porti di sbarco dei migranti del Mediterraneo rischia di incepparsi tra veti e controveti, Elisabetta Trenta difende l'unità del governo: "Possono cambiare i toni, ma questo è naturale. Le assicuro che io, Luigi Di Maio e Matteo Salvini remiamo tutti nella stessa direzione, al fianco del premier Conte". Questo nonostante la malcelata insofferenza del Movimento 5 stelle nei ...

"Trump non pensi di separare Gaza e Cisgiordania". Intervista al primo ministro palestinese Rami Hamdallah : È la prima risposta ufficiale della dirigenza palestinese al "piano del secolo" di Donald Trump: quello della pace fra Israele e i Palestinesi. La risposta viene, in questa Intervista in esclusiva concessa ad HuffPost, è del primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese, Rami Hamdallah. "Nessun leader politico, anche quello più disponibile al compromesso – dice il premier palestinese, sfuggito il 13 marzo ...

Scuola - Intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...

L'Intervista del ministro Tria su flat tax - reddito di cittadinanza e investimenti : Per far ripartire l'economia, sottolinea Tria, bisogna 'guardare alla massa di opere e investimenti pubblici diffusi sul territorio. Sulle opere più grandi bisogna poi costruire un ruolo più attivo ...

L'Intervista al ministro Fraccaro - 5 Stelle - : «Valutiamo : non possiamo far pagare un progetto senza benefici» : ministro Fraccaro, Salvini dice che su Tav, Tap e Terzo Valico i benefici sono superiori ai costi. Lezzi e Toninelli sembrano di parere opposto. Le grandi opere si faranno? «La linea del governo è ...

Conte Intervistato dal Corriere : 'll ministro Tria? non esiste che lasci il governo' : Conte assicura che non c'è alcun rischio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, lasci l'esecutivo per contrasti con i due partiti di maggioranza, Movimento Cinque Stelle e Lega. 'Il ministro ...

"Salvini - il ministro della Paura". Intervista ad Antonello Caporale : Veniamo alla politica di questi giorni. Il governo è sempre più ad egemonia salviniana. I 5stelle paiono fagocitati. Il Premier Conte è solo un "flautus voci", nel senso proprio filosofico del ...

"Sosteniamo la May - Bruxelles la aiuti". Intervista al sottosegretario e "ministro degli Esteri della Lega" Guglielmo Picchi : "Il governo di Theresa May va sostenuto". Guglielmo Picchi non solo da sottosegretario alla Farnesina è il più alto in grado nella filiera Esteri della Lega, non solo è il più stretto consigliere per gli affari internazionali di Matteo Salvini, ma è anche amico personale di Boris Johnson ed è stato eletto per tre volte in Parlamento nella circoscrizione Esteri. Proprio a Londra, dove viveva fino a ...