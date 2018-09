Inter | senti Gabigol | “al Santos mi trovo benissimo | il mio obiettivo però è tornare in

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ I brand presenti alle nozze : 67 milioni di Interazioni - tutti i dati : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni, ecco la lista dei numerosi brand presenti alle nozze più invidiate dello showbiz italiano: 67 milioni di interazioni, tutti i dati in dettaglio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 07:30:00 GMT)

Clima - L'Aquila tra 24 città sentinella Capoluogo abruzzese entra in progetto Internazionale : L'Aquila - Il Comune dell'Aquila ha aderito al programma internazionale Carbon Disclosure Project (Cdp), attraverso il quale rendiconterà i propri dati ambientali, con particolare riguardo agli impatti dei cambiamenti Climatici e alle azioni intraprese per combatterli. Lo annuncia l'assessore comunale all'Ambiente, Emanuele Imprudente. Il Capoluogo abruzzese è così tra le 24 città italiane e tra le 600 nel ...

Adriano : "In Italia mi sentivo solo e depresso - quando giocavo nell'Inter bevevo ogni notte" : In un’intervista alla rivista brasiliana R7, l’ex calciatore Adriano ha parlato apertamente dei suoi problemi con l’alcol ai tempi dell’Inter e di quanto abbia sofferto dopo la morte del padre:La morte di mio padre mi ha distrutto, in Italia mi sentivo solo e depresso: trovavo felicità solo bevendo, lo facevo ogni notte. E gli amici non mi aiutavano, anzi. Soltanto io so quanto ho sofferto dopo la morte di mio padre, mi ha ...

Calciomercato Inter - senti Perez : 'La società milanese voleva Modric senza pagarlo' : Se il Calciomercato estivo in Spagna ed In Francia si chiudera' domani 31 agosto, negli altri campionati principali europei è gia' terminato da tempo. Ad esempio in Italia, come in Inghilterra, si è chiuso due settimane fa e la trattativa più chiacchierata, sopratutto negli ultimi giorni di mercato, è stata quella che ha riguardato il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter. Il giocatore è stato vicinissimo alla societa' Interista ma ...

Calciomercato Inter - senti Perez : 'La società milanese voleva Modric senza pagarlo' : Se il Calciomercato estivo in Spagna ed In Francia si chiuderà domani 31 agosto, negli altri campionati principali europei è già terminato da tempo. Ad esempio in Italia, come in Inghilterra, si è chiuso due settimane fa e la trattativa più chiacchierata, sopratutto negli ultimi giorni di mercato, è stata quella che ha riguardato il centrocampista croato Luka Modric e l'Inter. Il giocatore è stato vicinissimo alla società Interista ma all'ultimo ...

Champions League 2018-2019 : il sorteggio dei gironi. Orario d’inizio - come vederlo in tv e le 4 fasce. Presenti Juventus - Roma - Inter e Napoli : L’urna del Grimaldi Forum aprirà le danze verso la fase a gironi della Champions League 2018-2019. A Montecarlo si terranno stasera, giovedì 30 agosto, i sorteggi per definire gli otto raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre, che andranno a caratterizzare la fase a gironi della competizione per club più importante d’Europa. Saranno ben quattro le squadre italiane in trepidazione per conoscere l’esito degli ...

Intervista a Dario Argento : 'Suspiria è il mio capolavoro. Mi sono sentito libero di fare qualsiasi cosa' : ... rievoca con evidente piacere il cult del 1977 che ha ispirato Luca Guadagnino, tra gli autori più attesi della Mostra di Venezia con il remake di quell'horror applaudito in tutto il mondo e ...

Diciotti - procuratore capo di Agrigento Patronaggio sentirà funzionari ministero dell’Interno : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio sarà a Roma, domani, per sentire alcuni funzionari del ministero dell’Interno nell’ambito dell’inchiesta sul trattenimento di 150 migranti a bordo di nave Diciotti della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania. Dal pattugliatore d’altura sono scesi soltano i minori non accompagnati – ragazzi eritrei tra i 14 e i 16 anni e di una bambina -dopo che il ministro Matteo Salvini aveva dato ...

Brescia - sospesa la licenza del Number One / La Questura Interviene : troppe persone presenti nel locale : Brescia, sospesa la licenza del Number One: la Questura interviene per la presenza di troppe persone all'interno dello stesso superando il limite che è consentito dalla legge.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:12:00 GMT)

Vacanze : ecco le app per fare un figurone e sentirsi “Internazionali” : Il mondo diventa sempre più ‘piccolo’ e tutte le informazioni sono a portata di click. Diventa, quindi, fondamentale non farsi trovare impreparati. E questo anche, a volte soprattutto, quando si è in vacanza. Per questo Babbel, la app leader nell’insegnamento delle lingue, ha creato una lista di app per essere sempre aggiornatissimi, in qualunque situazione e dovunque ci si trovi, senza togliere il divertimento di parlare con ...

Vacanze : ecco le app per fare un figurone e sentirsi ‘Internazionali” : Il mondo diventa sempre più ‘piccolo’ e tutte le informazioni sono a portata di click. Diventa, quindi, fondamentale non farsi trovare impreparati. E questo anche, a volte soprattutto, quando si è in vacanza. Per questo Babbel, la app leader nell’insegnamento delle lingue, ha creato una lista di app per essere sempre aggiornatissimi, in qualunque situazione e dovunque ci si trovi, senza togliere il divertimento di parlare con ...

Inter - Spalletti : 'Modric può arrivare? Difficile - ma bisogna sentire Ausilio' : Intercettato dai microfoni di Premium Sport al termine del match contro l'Atletico Madrid, Luciano Spalletti ha ribadito i concetti già espressi in conferenza, da Lautaro Martinez al sogno Modric: 'Lautaro ha fatto un gran gol, ma deve ...

Inter - senti l'ex : ''Voglio tornare'' : p>Inter ZENGA / Walter Zenga sente nostalgia di casa e, Intervistato da 'RMC Sport Network', ha chiarito ancora una volta come casa sua sia l' Inter : 'Se fai il giro del mondo, a un certo punto ...

Inter Modric - senti Florentino Perez : «Puntiamo su ogni giocatore in rosa» : Inter Modric, il presidente blanco alla presentazione di Courtois: «L'obiettivo è costruire una squadra con i migliori giocatori al mondo»