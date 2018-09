Inter | Lautaro fuori anche con Parma e Tottenham

Inter preoccupata : ancora problemi per Lautaro Martinez : Giornata di esami in casa Inter per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, rientrato dalla nazionale, ”si è sottoposto quest’oggi ad una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano”, spiega la società nerazzurra in un comunicato.”Persistono i postumi dell’ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l’attaccante argentino a non essere a disposizione per la ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Champions? Vogliamo fare la storia. Icardi un amico - mi ha aiutato molto' : Lautaro Martinez si definisce "una persona tranquilla, equilibrata". Gli piace "mangiare bene ed essere se stesso", ma soprattutto gli piace Milano, dove sta iniziando ad ambientarsi giorno dopo ...

Inter - Lautaro Martinez : “Icardi mi guida - in Champions daremo tutto” : L’infortunio gli ha impedito di partecipare agli impegni dell’Argentina e ora non vede l’ora di tornare in campo con la sua Inter. In una chiacchierata col “Clarin“, Lautaro Martinez si racconta, parlando dei suoi modelli e del suo rapporto con Icardi, capitano che gli fa da chioccia in nerazzurro. “Chi è il mio attaccante preferito? Ho sempre detto che Falcao è un giocatore che ammiro da quando ero ...

Inter - Lautaro Martinez : "Grato a Icardi - Zanetti e Milito. In Champions vogliamo fare la storia" : L'aiuto di Mauro Icardi e Javier Zanetti. Le attenzioni "quotidiane" di Milito. L'ambientamento a Milano e l'emozione per una Champions League che sta per cominciare. Sono giorni intensi per Lautaro ...

Lautaro : 'L'Inter voleva che tornassi subito - ma ho deciso di restare. Icardi? Nello spogliatoio lo rispettano tutti' : ... altro attaccante argentino dell'Inter e attualmente infortunato, ha parlato del suo presente con la maglia Albiceleste e del suo futuro all'Inter in un'intervista concessa a TNT Sport. L'INFORTUNIO -...

Icardi : "Io e Lautaro - che coppia". E lui : L'Inter voleva tornassi - ma..." : Un Icardi a tutto campo quello che, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato alla stampa argentina. "Mi piacerebbe dare l'esempio nell'Argentina come faccio nelL'Inter, dove sono anche capitano", ha ...

