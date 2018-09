Inter e Milan come la Juve | si tratta la concessione di San Siro per 99 anni

San Siro - Inter e Milan al lavoro per concessione di 99 anni dal Comune : Inter e Milan al lavoro per sbloccare la questione San Siro: l'idea è trattare una concessione per 99 anni. L'articolo San Siro, Inter e Milan al lavoro per concessione di 99 anni dal Comune è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

San Siro - pronto il piano 'secolare'. Con la nuova dirigenza - Milan e Inter tornano in... Comune : Luci a San Siro: in attesa che tornino quelle delle notti di coppa, si riaccendono i riflettori sulla questione del futuro dell'impianto Meazza. Il passaggio di proprietà in casa Milan e il ...

Dopo Inter e Milan - nasce il Milano City Football Club : Con i campionati fermi a causa degli impegni delle nazionali [VIDEO] impegnate nella nuova Uefa Nations League, il calcio italiano si appresta ad accogliere una nuova formazione che andra' a rappresentare la citta' di Milano, di cui sara' la terza squadra Dopo Milan e Inter. nasce infatti la nuova Milano City Football Club, compagine che sara' caratterizzata dai colori sociali granata e che potra' contare in questa stagione sulla partecipazione ...

Chiesa - è asta Juve-Milan-Inter. Ma papà Enrico frena : La Juve lo corteggia da quando aveva solo tre partite di Serie A alle spalle e un contratto da ragazzo della Primavera. Un innamoramento che è cresciuto di intensità anno dopo anno. L'ultimo assalto ...

Accadde oggi - 8 Settembre 1928 : il Football Club Internazionale Milano si fonde con l’U.S. Milanese : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Inter-Milan - tutte le info sui biglietti per il derby del 21 ottobre : La società nerazzurra ha comunicato tutte le informazioni di vendita relative al derby che andrà in scena domenica 21 ottobre alle ore 20.30. L'articolo Inter-Milan, tutte le info sui biglietti per il derby del 21 ottobre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : ecco la terza maglia - richiama il Duomo di Milano [FOTO] : 1/3 ...

Inter - ecco la terza maglia : il design rende omaggio a Milano e al Duomo : Inter e Nike lanciano la terza divisa per il 2018-19, rendendo omaggio alla storia della città e alle origini del club. L'articolo Inter, ecco la terza maglia: il design rende omaggio a Milano e al Duomo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan : i rossoneri Interessati a Rabiot (RUMORS) : La stagione è appena iniziata e Milano, sponda rossonera c'è gia' entusiasmo. In societa' sono tornati volti importanti come Leonardo e Maldini, gente che sa cosa voglia dire indossare la maglia del Milan e cosa rappresenti il club all'interno del panorama calcistico. La vittoria al fotofinish con la Roma non ha fatto altro che incrementare l'entusiasmo di un popolo in attesa di riscatto dopo le stagioni deludenti degli ultimi anni, trascorse a ...

Quattrocento chilometri tra pagaia e bici alla scoperta dell'Intero sistema di navigazione milanese : I navigli possono essere un volano turistico eccezionale per i nostri territori, dando nuovo impulso all'economia regionale e all'occupazione. Un progetto al quale crede Regione Lombardia, che nel ...

La guida Sky in Italia e in Europa di Inter - Napoli - Roma - Juventus - Milan e Lazio : ecco come seguirle fino a fine 2018 : Segui la tua squadra in Italia e in Europa sui canali di Sky Sport. ecco la guida alle 97 partite che Inter, Napoli, Roma, Juventus, Milan e Lazio giocheranno in diretta su Sky nel girone d'andata della Serie A e nelle fasi a gironi della nuova Champions League ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 16ª giornata : Juve-Inter di venerdì - derby di Milano il 21 ottobre alle 20.30 : Radja Nainggolan, 30 anni, centrocampista dell'Inter. Getty Images Il campionato ripartirà dopo la sosta con tre anticipi del sabato: Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Frosinone-...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.