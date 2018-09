Inter | ancora guai fisici per Lautaro Martinez Ultime notizie | l' argentino salta anche

Inter preoccupata : ancora problemi per Lautaro Martinez : Giornata di esami in casa Inter per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, rientrato dalla nazionale, ”si è sottoposto quest’oggi ad una risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano”, spiega la società nerazzurra in un comunicato.”Persistono i postumi dell’ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l’attaccante argentino a non essere a disposizione per la ...

Internet Basket Italia ancora ko : la Repubblica Ceca punisce con Satoransky : Il passo avanti rispetto al test di sabato contro Cremona non è sufficiente per vincere: nel primo match della VTG Supercup di Amburgo, l'Italia perde 80-87 contro la Repubblica Ceca e domani sera ...

Thohir : «Il mio 30% dell’Inter? Non è ancora il momento di cederlo» : Il tycoon non ha intenzione di cedere le proprie quote della società al momento: «Come uomini d'affari, vogliamo andare via nel momento giusto». L'articolo Thohir: «Il mio 30% dell’Inter? Non è ancora il momento di cederlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter cerca un regista? Fabregas è ancora in scadenza... : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia, fra i giocatori in scadenza di contratto a fine anno c'è anche Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea e ai margini del progetto tecnico di ...

Sesso - oggi è la Giornata Internazionale del Benessere sessuale : ma in Italia è ancora tabù : C'è anche un colpevole disinteresse del mondo medico, non a caso non esiste una specifica formazione in sessuologia'. Con un medico si parla di Sesso solo in caso di malattie. È il caso degli uomini, ...

L'Inter al primo giro di boa : Perisic la certezza - Nainggolan il leader. Ma a Spalletti manca ancora Icardi : Dopo le prime tre giornate, arrivati alla sosta per le Nazionali, ecco cosa va e cosa non va tra i nerazzurri

Serie A/ L'Inter "condanna" Inzaghi - CR7 ancora a secco : faccia giocare Dybala... : Il commento di ALFREDO MARIOTTI alla terza giornata della Serie A: i temi del turno con la vittoria del Milan sulla Roma, il primo successo delL'Inter e la Juventus a punteggio pieno(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Inter : infermeria piena - si ferma ancora Nainggolan : Rischia di riempirsi l’infermeria in casa Inter. Radja Nainggolan, infatti, appena rientrato dopo l’infortunio muscolare patito a luglio, ha accusato un nuovo problema alla coscia nel corso della partita di ieri contro il Bologna. Il centrocampista belga sarà rivalutato martedì, quando dovrebbe essere sottoposto agli esami strumentali insieme a Danilo D’Ambrosio, anche lui uscito malconcio dalla sfida del Dall’Ara, ...

Inter - Spalletti : "Gruppo importante - ma alcuni ancora sotto livello" : Di motivi per sorridere, Luciano Spalletti, dopo il successo sul Bologna ne ha, eccome: "Abbiamo un gruppo importante - dice il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Poi però con questa ...

L’Inter dilaga ma contro il Bologna è un risultato bugiardo : la squadra di Spalletti ancora non convince - tre punti importanti solo per il morale [FOTO e VIDEO] : 1/10 Massimo Paolone/LaPresse ...

Inter - Perisic ancora in forma Mondiale : i nerazzurri ripartono dal croato : È bastato il secondo tempo del Mapei Stadium per capirlo: l’Inter non può fare a meno di Ivan Perisic. L’esterno croato, reduce da un ottimo Mondiale, pur essendo tornato in ritardo ad Appiano rispetto a quasi tutti i compagni di squadra, è sembrato ancora in grande condizione, proprio come nel recente torneo Intercontinentale. Sebbene le intenzioni fossero quelle di risparmiarlo, almeno per la prima giornata, Spalletti non ha ...

Contrade Nord : ancora nessun Intervento del sindaco Pugliese : di Redazione Crotone24news.it Cerrelli: "Le Contrade Nord chiedono attenzione sul trasporto pubblico e sull'argine del fiume Neto vicino alle abitazioni". Il segretario cittadino della Lega-Salvini ...