Intelligenza Artificiale & Calcio | algoritmo prevede gli infortuni e suggerisce il

Come l'Intelligenza Artificiale sta trasformando l'ecosistema finanziario : Secondo il Wef 'una visione chiara del futuro panorama finanziario è fondamentale per prendere buone decisioni strategiche e di governance , poiché le istituzioni finanziarie di tutto il mondo devono ...

Honor Magic 2 entra in produzione di massa con fotocamera slide e Intelligenza artificiale : In occasione dell'evento IFA 2018, il presidente di Honor Zhao Ming ha confermato alcune delle caratteristiche dell'Honor Magic 2, tra le quali l'impiego del nuovo SoC HiSilicon Kirin 980 e alcune funzionalità supportate dall'intelligenza artificiale. Lo smartphone avrà un display con design completamente senza cornice utilizzando la nuova tecnologia di scorrimento e sfrutterà la gesture di Open Camera anche per controllare funzionalità ...

E se fossero gli errori a salvarci dall'Intelligenza artificiale? : Il magazine, infatti, sta celebrando il 50esimo anniversario della sua fondazione, ponendosi come autentico strumento pionieristico di una visionarietà che intreccia arte, scienza e tecnologia, ...

Google : la nostra Intelligenza Artificiale per combattere la pedofilia sul web : L'Ai in grado di scovare le immagini pedopornografiche con un'efficacia maggiore del 700% rispetto ai precedenti

Huawei Kirin 980 e Mate 20 : l’Intelligenza Artificiale come non l’avete mai vista : Il Kirin 970, presentato a Ifa nel 2017 e cuore pensante del Huawei Mate 10 Pro e del successivo P20 e P20 Pro, è stato il primo processore dell’azienda cinese ottimizzato per l’Intelligenza Artificiale. Un anno dopo, Richard Yu, ceo di Huawei, torna a Berlino per lanciare il suo successore, Kirin 980, il primo chipset del mondo da 7 nanometri, “una powerhouse completa che non solo dimostra le eccellenti potenzialità dell’AI, ma garantisce ai ...

A IFA 2018 Yi Technology presenta nuove soluzioni ricche di Intelligenza artificiale : A IFA 2018 Yi Technology presenta nuove soluzioni dedicate agli esercizi commerciali e alle auto, entrambe basate sull'intelligenza artificiale. L'articolo A IFA 2018 Yi Technology presenta nuove soluzioni ricche di intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’Intelligenza Artificiale di Google contro gli abusi su minori : (Foto: Chesnot/Getty Images) I giganti del web hanno a cuore la delicata questione degli abusi sessuali sui minori, compito ingrato svolto da moderatori umani che si affannano a riconoscere, individuare e rimuovere contenuti illeciti. Google ha annunciato di essere in procinto di rilasciare un software gratuito che sfrutta L’intelligenza artificiale (Ia) per aiutare gli addetti e sollevarli, almeno in parte, dall’esperienza poco gratificante di ...

DeepMind : Intelligenza Artificiale per riconoscere le malattie degli occhi : I progressi in campo tecnologico continuano a contribuire alla nascita di strumenti sempre più avanzati in grado di semplificare la vita delle persone, ed è innegabile come tra i diversi settori che possono beneficiare di queste novità rientri anche la salute, grazie a strumenti pensati per migliorare non solo le terapie destinate alla cura dei pazienti, ma anche rendere più rapido e accurato il processo di diagnosi di determinate ...

Obesità - l’Intelligenza Artificiale la rileva dallo spazio : Parchi, piscine e palestre. Oppure strade, fast food, supermercati e centri commerciali. A seconda di come è il quartiere in cui si vive è ora possibile calcolare la diffusione dell’Obesità tra gli abitanti di quella determinata area. Non stimando semplicemente le persone in sovrappeso, attraverso sondaggi e statistiche, ma basandosi molto più semplicemente sulle caratteristiche di un quartiere, come la distribuzione degli edifici e dei ...

In alcuni contesti urbani è più facile diventare obesi : lo dimostra l'Intelligenza artificiale : Utilizzando il deep learning un team di ricercatori ha estratto dati da 150mila mappe di Google e li ha incrociati con le statistiche dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie degli Usa

Intelligenza Artificiale : da Harvard quella per prevedere i terremoti : Si chiama ConvNetQuake ed è la prima rete neurale progettata per rilevare e localizzare i terremoti utilizzando i sismogrammi. Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Harvard e della divisione Intelligenza artificiale di Google, ha mostrato che questa rete neurale è in grado di rilevare i terremoti 17 volte in più rispetto ai metodi tradizionali.Oltre al vantaggio in termini numerici - riporta Futurism - l'IA sviluppata dai ...

Obesità e ambiente urbano : l’Intelligenza Artificiale scopre connessione grazie a immagini satellitari : Dopo l’analisi di 150.000 immagini di Google Maps, incrociando tali dati con le statistiche relative alla presenza di persone obese, l’intelligenza artificiale è stata in grado di individuare le aree nelle quali sono più concentrate. L’esperimento è stato condotto in 6 città USA: Tacoma, Los Angeles, Memphis, Bellevue, Seattle e San Antonio. “Proponiamo un metodo per valutare l’associazione tra la prevalenza ...

Sony AIBO a IFA 2018 : il cagnolino robot che si emoziona e impara grazie all’Intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale applicata alla meccatronica. Questo è AIBO, il cagnolino robot di Sony che, dopo una lunga progettazione (è giunto alla sesta versione) e l’arrivo sul mercato giapponese a gennaio, è stato mostrato per la prima volta in Europa. L’azienda ha infatti sfruttato la vetrina mediatica dell’IFA di Berlino per tirare la volata a questo particolare prodotto, pensato per offrire una vera e propria forma evoluta ...