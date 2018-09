Inizio anno scolastico | gli auguri del sindaco Biondi

Profughi : Oim - da Inizio anno 71'779 arrivi Europa - in calo : In calo i migranti in arrivo KEYSTONE/EPA EFE/CARLOS BARBA , sda-ats, Confermano un calo di arrivi in Europa di migranti dal sud del mondo gli ultimi dati diffusi oggi dall'Oim, l'agenzia per le migrazioni dell'Onu, aggiornati al 5 settembre. Dall'inizio dell'anno gli arrivi sono stati 71'779, i morti in mare sono arrivati a quota ...

FinecoBank - aumenta la raccolta netta da Inizio anno : La raccolta netta di FinecoBank da inizio anno è stata positiva per 4.452 milioni di euro, di cui raccolta gestita pari a 1.858 milioni, +42%,, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Lo ...

Le riprese dello spin-off de Il Trono di Spade hanno una data d’Inizio - il set aprirà al termine della serie HBO? : La produzione dello spin-off de Il Trono di Spade potrebbe iniziare molto presto. La serie prequel dell'ormai celebre show HBO è ambientata nei tempi antichi di Westeros, durante l’epoca conosciuta come The Long Night ("la lunga notte"), che dà anche il titolo allo spin-off. Il network via cavo, dando il via a una serie di prequel relativi al mondo fantasy di Game of Thrones, intende continuare a sfruttare il franchise per mantenere vivo il ...

L'ora legale sarà abolita? Stati potranno scegliere/ Ultime notizie : Mentana - "è l'Inizio del crollo dell'UE" : L’UE abolisce l’ora legale dopo sommossa popolare. Ultime notizie: Stati membri decideranno il proprio fuso orario in maniera indipendente. L'Italia cosa farà?(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:01:00 GMT)

Battisti : entro fine anno o Inizio 2019 piano industriale Fs : Milano,, askanews, - entro fine anno, al massimo all inizio del 2019 sarà presentato il nuovo piano industriale di Fs che sarà focalizzato sul potenziamento del trasporto regionale. Lo ha dichiarato l'...

Fs - Battisti : piano industriale entro fine anno o Inizio 2019 : Roma, 31 ago., askanews, - entro fine anno, al massimo all'inizio del 2019 sarà presentato il nuovo piano industriale di Fs che sarà focalizzato sul potenziamento del trasporto regionale. Lo ha ...

Oggi è l'overdose day - Villa Maraini : 'A Roma - da Inizio anno - salvate 30 persone' : Una giornata mondiale in ricordo delle vittime di overdose : si celebra Oggi, 31 agosto. Come ricorda Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le ...

I forni intelligenti di Electrolux integreranno Google Assistant in UE dall’Inizio del 2019 : Il produttore di elettrodomestici Electrolux ha annunciato oggi che i suoi forni intelligenti supporteranno l'integrazione con l'assistente Google dall'inizio del prossimo anno. Gli utenti potranno quindi accendere e spegnere gli elettrodomestici, selezionare i programmi di cottura e regolare la temperatura da remoto e interagire con i forni traimite comandi vocali. L'articolo I forni intelligenti di Electrolux integreranno Google Assistant in ...

Ponte Morandi : in una lettera di Inizio anno i primi segnali di allarme : Fa ancora discutere il crollo del Ponte Morandi, con le responsabilità che sembrano rimbalzare da una parte all'altra. Il Ponte, costruito tra il 1963 e il 1967, su un progetto dell'ingegnere Riccardo Morandi, collegava il Nord Italia con il Sud della Francia ed era il principale asse stradale della città di Genova. Erano le 11.36 dello scorso 14 agosto quando il Viadotto Polcevera, meglio conosciuto come Ponte Morandi, è crollato parzialmente, ...

Previsioni Meteo - impennata delle temperature nel Regno Unito : possibili 30°C all’Inizio di settembre - caldo forse fino alla fine dell’anno [MAPPE] : 1/6 Credit: NETWEATHER.TV ...

Milano : da Inizio anno ritrovati oltre 32mila oggetti smarriti : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - Uno scheletro di plastica a grandezza naturale, una protesi, un monopattino elettrico e una statua religiosa di metallo di medie dimensioni. Sono alcuni degli oggetti che sono stati smarriti a Milano, complessivamente oltre 32mila nei primi sette mesi del 2018. L’uffici

Rohingya : Save the Children - ad un anno dall'Inizio della crisi un allarmante numero di bambini rimasto orfano a causa delle brutali ... : Ancora nessuna condanna o indagine imparziale e indipendente su questi crimini Un bambino Rohingya su due fuggito in Bangladesh senza i genitori è rimasto orfano a causa delle brutali violenze. Lo ...

West Nile - anziana morta a Ferrara/ Ultime notizie : 4 decessi in città dall'Inizio dell'anno - nuovo ricovero : West Nile, anziana morta a Ferrara: è il quarto decesso in città dall'inizio dell'anno provocato dalla febbre del Nilo. Un nuovo ricovero e i precedenti decessi a Ravenna.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:00:00 GMT)

Temptation Island Vip / Ultimi giorni prima dell'Inizio delle riprese : ecco come li stanno vivendo le coppie : Temptation Island Vip 2018, coppie e news. Cast in partenza: ecco come stanno vivendo le coppie protagoniste gli Ultimi giorni prima dell'inizio dell'avventura....(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 04:05:00 GMT)