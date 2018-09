Infortunio Schick | si ferma l’attaccante della Roma | tutti i dettagli

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018)– Non arrivano buone notizie per la, l'attaccantesi èto con la Nazionale, il calciatoreRepubblica Ceca sarà costretto arsi a causa di un problema muscolare. "Saremo costretti a qualche cambiamento, non so se Patrick giocherà perché ha avuto un problema all'inguine", ha dichiarato il tecnicoNazionale ceca Karel Jarolím. Previsti nuovi controlli nelle prossime ore ma c'è preoccupazione in casa.