Infortunio Devin Booker – Paura in casa Phoenix Suns | la stella della franchigia finisce

(Di lunedì 10 settembre 2018)alla mano per, costretto ad operarsi: ladeipotrebbe saltare training camp e inizio di stagione Momenti di apprensione in. Ladell’Arizona segue lo sviluppo dell’dicon una certa attenzione. Ladell’Arizona, fresca di prolungamento di contratto al massimo salariale da 158 milioni in 5 anni (attivo dal 2019-2020), dovrà infatti operarsi alla mano.si è infortunato lo scorso 14 marzo in allenamento, ma è voluto scendere ugualmente in campo nella gara successiva contro i Jazz mettendo a referto un misero 3/18 dal campo. Lo staff medico deiha quindi optato per escluderlo dalle 12 partite conclusive di regular season. I tempi di recupero saranno disponibili dopo l’operazione, ma sembra improbabile chepossa presentarsi guarito al ...