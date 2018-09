Infortunio Balotelli | ecco la decisione di Roberto Mancini

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018)– L’attaccante Marioha riportato unnella gara di Nations League contro la Polonia, tegola per il Ct. SuperMario non è in grado di recuperare per la gara contro il Portogallo, solo tribuna per l’attaccante del Nizza, fuori anche Zappacosta e Pellegrini, titolari nella gara contro i polacchi.dunque i convocati in vista del match di questa sera. Portogallo-Italia, i convocati di misterPortieri: Sirigu, Perin, Donnarumma Difensori: Emerson, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari e Bonucci Centrocampisti: Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella e Cristante Attaccanti: Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa e Immobile. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo ...