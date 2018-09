INDUSTRIA E GOVERNO La svolta moderata di Salvini e Di Maio che piace alle imprese

Governo - Tria 'Non si può fare tutto subito'. ConfINDUSTRIA 'La politica smetta di cavalcare rabbia' : Che vanno risolti puntando alla costruzione di una società inclusiva e aperta, che non cavalchi rabbia e rancore e che non determini uno stato di ansietà che per l'economia è uno dei grandi mali. ...

Il Governo "responsabile" fa cambiare l'agenda a INDUSTRIAli e mercati : Pace forse, sicuramente una tregua. Nei rapporti tra il "Governo del Cambiamento" e il mondo degli industriali si registra negli ultimi giorni una radicale quanto repentina inversione nel linguaggio e nei toni, da ambo le parti. Sarà l'avvicinarsi della stesura della legge di Bilancio e l'impellenza di dismettere i toni da campagna elettorale in vista dell'esame dei mercati e istituzioni europee, oppure le reciproche minacce viaggiate ...

Ilva - ConfINDUSTRIA vuole appoggiare lo sciopero indetto dai sindacati contro il governo : Confindustria Taranto sarebbe pronta ad appoggiare lo sciopero sindacale indetto da Cgil, Cisl, Uil e Usb contro il governo in relazione alla questione Ilva. Fiom protesta e ribadisce "la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei lavoratori".Continua a leggere

Manovra - governo : aiuteremo le famiglie mantenendo conti in ordine | Ok ConfINDUSTRIA : Di Maio: "Nella legge di Bilancio deve esserci il reddito di cittadinanza, il superamento della Fornero, gli aiuti alle imprese. Tutto questo è possibile se iniziamo a cambiare il paradigma, se mettiamo al centro i cittadini. Vedrete che sarà una legge di bilancio che rassicurerà i mercati e, soprattutto, le famiglie"

Matteo Zoppas - parla a Libero il capo di ConfINDUSTRIA Veneto : 'Il governo aiuti subito le imprese - sennò addio lavoro' : L' economia oggi è a due velocità, con aziende in ripresa ma settori, come l' edile, l' elettrodomestico e i mobili, ancora in affanno. C' è chi ha perso anche il 40% del mercato da inizio crisi. ...

Boccia (ConfINDUSTRIA) al governo : “Ora siete il sistema”. E consiglia all’esecutivo un corso elementare di economia : “Mi sembra dalle parole del ministro Di Maio che l’avvocatura di Stato dica che la gara non sia annullabile: si prenda atto, si entri nella negoziazione, si chiudano gli ultimi punti e si parta quanto prima”. Così sulla questione Ilva il presidente dei Confindustria, Vincenzo Boccia. Deve “diventare la grande questione di soluzione industriale italiana, che coniughi occupazione e ambiente. Si faccia quanto prima: sono sei anni, ...

Elio Catania : "Serve un confronto con gli INDUSTRIAli. E invece il governo ci taglia fuori" : E i primi provvedimenti dell'esecutivo non hanno dato i segnali che non gli imprenditori, ma l'economia italiana richiede. Anzi, sono state messe in discussione le cose che forse avevano funzionato ...

Duello con il governo/ Gli INDUSTRIAli e l'ombra della piazza : Lo disse, scendendo in piazza nel 1986, insieme a imprenditori e commercianti contro l'eccessiva pressione fiscale, un geniale economista liberale, uno dei migliori, per acume, per scienza e per ...

Intervista al presidente di ConfINDUSTRIA - Boccia : 'Il governo ci ha deluso - speriamo di evitare la piazza' : Ci vorrebbe più rispetto per questo mondo, che conta circa 2,5 milioni di associati. Quanto alla disintermediazione, abbiamo già visto che, quando si vuole fare ciò che si vuole, si evita il ...

Il presidente di ConfINDUSTRIA : "Il governo? Siamo delusi e amareggiati. Il decreto dignità non aumenterà l'occupazione" : "Ci sentiamo delusi nel merito e amareggiati nel metodo". Usa queste parole Vincenzo Bocca, il presidente di Confindustria, per descrivere le sensazioni degli industriali italiani nei confronti del governo gialloverde. "Il decreto dignità aumenta il costo del lavoro e non aumenterà l'occupazione", ha affermato in un'intervista al Messaggero."Troviamo davvero ingenerose, al limite della volgarità, le parole di alcuni ...

ConfINDUSTRIA - Boccia : "Il governo ci ha deluso" : Confindustria mette nel mirino il governo dopo l'approvazione del Decreto Dignità. A mettere in discussione la ricetta economica del governo di fatto è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ...

Economia : Boccia - ConfINDUSTRIA - a 'Il Messaggero' - questo governo ci ha deluso : Roma, 13 ago 09:34 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, in vista della messa a punto della manovra trae in una intervista a "Il Messaggero" un primo... , Res,

"Vi abbiamo votato ma ci sentiamo traditi" - gli INDUSTRIAli veneti contro il governo : "Vi abbiamo votato, ma così ci rovinate. Per due immigrati in meno vi siete venduti ai 5 Stelle. Ci sentiamo traditi". Sono questi i toni usati da 600 industriali veneti per manifestare il loro dissenso nei confronti del governo, e in particolare - come si evince dal riferimento ai 5 Stelle - dei ministri leghisti. Nel mirino degli imprenditori, si legge sul Corriere della Sera, il decreto dignità. Lo scontento era evidente in due ...