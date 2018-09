Incidenti in Madagascar-Senegal | il bilancio delle vittime sale a 8

Incidenti prima di Madagascar-Senegal - un morto e 37 feriti : Un morto e 37 feriti. Questo il tragico bilancio, purtroppo solo provvisorio, degli Incidenti avvenuti prima del match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa tra Madagascar e Senegal e disputato allo stadio di Antananarivo. Testimoni hanno riferito di migliaia di tifosi ammassati fuori dallo stadio ‘Mahamasina’ che hanno iniziato a spingere per non perdersi l’avvio del match generando una grossa calca ...