Incendio via Dante | nella notte cantine a fuoco

Roma - Incendio Metro A : stazioni chiuse/ Ultime notizie - caos Termini : le fermate - da San Giovanni a Ottaviano : Roma, Metro A chiusa da Termini a Ottaviano: fumo in galleria. Ultime notizie, bus sostitutivi e disagi per i pendolari. Sembrerebbe essersi verificato un guasto su alcuni cavi elettrici(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 20:41:00 GMT)

Chiusa a Roma la Metro A tra le stazioni San Giovanni e Ottaviano per Incendio : Roma, 4 set., askanews, - E' Chiusa la Metro A di Roma tra le stazioni di San Giovanni e Ottaviano 'per verifiche tecniche'. Atac è stata costretta alla chiusura del servizio dopo che si era ...

Marassi Incendio in un appartamento di via Piantelli : morta una donna : Tags: cronaca feriti genova Incendio in un appartamento intossicati Marassi morta una donna notizie liguria Precedente

Principio di Incendio in una cucina in via di Vittorio : Emergenza rientrata in poco tempo grazie all'intervento dei vigili del fuoco dopo aver fatto evacuare gli inquilini del palazzo

Genova - si scava ancora sotto ponte Morandi/ Video crollo ultime notizie : Incendio in capannone sotto viadotto : ponte Morandi crollato a Genova, ultime notizie e Video: 38 morti, 15 feriti, 10-20 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:12:00 GMT)

Selinunte - Incendio nel parco archeologico : in volo due canadair e un elicottero - via i turisti. Venti ettari distrutti : Un incendio ha colpito Selinunte e si è propagato all’interno del parco archeologico. I visitatori sono stati fatti allontanare e il parco è stato chiuso. Sono entrati in azione due canadair e un elicottero e dopo diverse ore le fiamme sono state spente. Come ha sostenuto il portavoce del parco, fortunatamente non ci sono stati danni ai templi e alle architetture greche, nonostante più di Venti ettari di terreno siano stati ...

Arezzo - Incendio via Cecchi : evacuato un palazzo/ Ultime notizie : nove persone intossicate : Arezzo, incendio via Cecchi: fiamme in un appartamento, evacuato un palazzo. Ultime notizie: nove persone intossicate, trasportate in ospedale in codice giallo(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:27:00 GMT)

Incendio Pietrasanta - brucia capannone edile/ Ultime notizie video : colonna di fumo visibile da Viareggio : In località Pietrasanta nel livornese, un grosso Incendio in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i cittadini a non uscire di casa(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Vasto Incendio a Foggia : brucia 'discarica abusiva' in una parallela di via del Mare : Approfondimenti VIDEO - incendio alla periferia di Foggia, bruciano decine di ecoballe: le immagini 21 luglio 2018 Un incendio di vaste proporzioni, segnalato da numerosi cittadini a FoggiaToday, si è ...

Rinviato a giudizio un allevatore di Chiusa per il grande Incendio ai Marenchi la scorsa estate : Riceviamo dal Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo e pubblichiamo: "Si rende noto l'esito di un'articolata indagine di polizia giudiziaria che si è recentemente conclusa con il rinvio a giudizio del Gip ...

Brunico. Incendio in via Josef Ferrari : morta una donna : I vigili del fuoco di Brunico (Bolzano) martedì mattina sono stati allertati per un Incendio divampato in un condominio in

Maxi Incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro - 6 le auto coinvolte : avviate indagini : Catanzaro " Maxi incendio nella notte in un parcheggio a Catanzaro, nel quartiere Gagliano. Sei delle diverse auto parcheggiate nell'area tra via per Gimigliano e via F. Scerbo, sono state interessate ...

Incendio a Orzinuovi in via Lonato : A Orzinuovi ha preso fuoco un gazebo esterno in legno. Incendio a Orzinuovi A Orzinuovi, in via Lonato, nel primo pomeriggio un gazebo esterno in legno ha preso fuoco, non si sa ancora quale sia stata ...