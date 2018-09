In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 settembre | Concessioni – Non solo il bancomat

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 settembre : Appello al Csm. Salvatore - fratello di Paolo - scrive al vicepresidente Legnini : via d’amelio “Depistaggio di Stato, il Csm lasci stare Di Matteo” Borsellino: “A Nino si vuole far scontare il processo sulla Trattativa. Furono Boccassini e Tinebra a intestarsi il pentimento, poi rivelatosi falso, di Scarantino. Lo dimostra un documento” di Salvatore Borsellino Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il viatico. “È ufficiale: Nicola Zingaretti è un coglione” (Giuliano Ferrara, Twitter, 30.8). Gli manca soltanto una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 settembre : Belsito : “Ho lasciato 40 milioni Chiedete a Maroni e a Salvini” : L’intervista “Pronto a un confronto con Maroni e Salvini” Francesco Belsito – L’ex tesoriere della Lega: “Ho pagato solo io, ma io ho lasciato 40 milioni in cassa . Giorgetti? È Gianni Letta: c’era e c’è ancora” di Ferruccio Sansa Senti chi pirla di Marco Travaglio “Complotto”, “Watergate italiano”, “eversione”, “attacco alla democrazia”, “inchiesta con false prove per colpire il governo”, “pm deviati”. Sembrano parole di Matteo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 settembre : Così - da Maroni in poi - la Lega fece sparire il bottino : Prima di Genova “Vaffanbagno”, quando i leghisti progettavano di far sparire i soldi Intercettati nel 2013 dai pm di Reggio Calabria – Già cinque anni fa si parlava di spostare il patrimonio in una fondazione: poi i piani cambiano di Marco Lillo Prima gli italiani di Marco Travaglio Siccome Salvini è un tipo fin troppo sveglio, si esclude che non capisca. Perciò l’unica spiegazione è che finga di non capire, sperando che i suoi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 settembre : Ponte Morandi. I pm di Genova li accusano di omicidio plurimo e disastro colposi : Ponte Morandi Genova, ecco i 20 indagati: pure Autostrade-Benetton 24 giorni dopo – La Procura ipotizza i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa anti-infortunistica, omicidio stradale e disastro colposo di Davide Milosa e Ferruccio Sansa C’è grossa crisi di Marco Travaglio Lungi da noi insegnare agli oppositori del governo come non si fa l’opposizione, anche perché a non farla riescono benissimo da ...

«La mia verità» - Sarri racconta l'addio al Napoli sul Mattino in Edicola venerdì 7 settembre : Intervista esclusiva dell'inviato a Londra Pino Taormina all'ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri sul Mattino in edicola venerdì 7 settembre. Tra i temi affrontanti la sua...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 settembre : Il Csm rischia di cadere in mano all’uomo di B : L’Elezione La resurrezione del Renzusconi. Il paradosso del Csm che verrà Probabile un vicepresidente FI o Pd – Il Consiglio. Il M5S non indica ancora un candidato unico, favorito l’avvocato forzista Alessio Lanzi di Marco Lillo Poveri ladri di Marco Travaglio Come si combatte la corruzione lo sanno tutti, almeno quelli che hanno studiato anche superficialmente la materia, oltre naturalmente a quelli che se ne occupano per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 settembre : Avellino. Il perito del Tribunale accusa i vertici : “Bulloni marci e barriera insicura” : Avellino Il perito accusa Autostrade: “40 morti per il guard rail” La strage del 2013 – Alla sbarra l’ad Castellucci e altri 14. Il tecnico del Tribunale: “Bulloni marciti e barriera insicura, ma Aspi non relazionò nulla al ministero” di Vincenzo Iurillo A lavorare di Marco Travaglio Questa volta ha ragione il Pd: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli (5Stelle) non può parlare di “pressioni interne ed ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 settembre : “Così il poliziotto infiltrato scoprirà più tangentisti” : L’intervista “Così l’infiltrato potrà rompere i legami tra corruttori e corrotti” Franco Roberti – L’ex procuratore sull’estensione dell’agente sotto copertura, promossa dal governo: “È utile per le indagini ma anche per la prevenzione” di Gianni Barbacetto Sorpasso da Cazzaro di Marco Travaglio Mentre il TgLa7 rompe la tregua estiva dei sondaggi e comunica che la Lega ha abbondantemente scavalcato i 5Stelle – piazzandosi oltre il ...

Oggi in Edicola : le offerte di lavoro sulle pagine del GdB : Spettacoli: per il terzo anno consecutivo le sorelle Squizzato sono le inviate della trasmissione «I Fatti Vostri» su Rai 2 condotte da Giancarlo Magalli dal 10 settembr e. Ma ci sono novità anche ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 settembre : Festa del “Fatto” - Il vicepremier del M5S (e poi Di Battista) alla Versiliana : L’intervista – Luigi Di Maio “I cittadini vengono prima di Fitch. E il M5S sarà per sempre No Tap” L’obiettivo principale resta quello: “Il reddito di cittadinanza si farà nel 2019, nella legge di Stabilità ci saranno le coperture per aiutare cinque milioni di poveri”. Con una linea di fondo: “Tra le agenzie di rating e i cittadini, sceglieremo sempre gli italiani”. Dal palco della Festa del Fatto, intervistato da Peter Gomez, il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 settembre : Monza - Gran Premio degli Scrocconi : costa 130 mila euro e paga l’Aci - cioè noi : l’inchiesta Gli Scrocconi del Gran Premio ci costano più di 130 mila euro Tutto pagato – Viaggio, albergo e cena: l’elenco dei 140 invitati a spese del contribuente. Ci sono i leghisti, i 5 Stelle dicono di no di Daniele Martini Balle percepite di Marco Travaglio Siamo il Paese più credulone, o più disinformato, o tutt’e due le cose insieme, del mondo occidentale. Lo dice una ricerca di Bobby Duffy, direttore della sezione inglese ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 agosto : Il capogruppo Cinque Stelle Jacopo Berti : “Il margine è del 66 per cento” Un record : La nuova rissa Lega-5Stelle è sulla Pedemontana Veneta Salvini va in pompa magna da Zaia per firmare il “protocollo di legalità” sui lavori e i grillini in Regione, autorizzati da Roma, protestano: “Enorme favore ai gestori” di Luca De Carolis Molto fumo, niente arresto di Marco Travaglio Quando il ministro dell’Interno Salvini si appunta al petto come medaglie le imputazioni che gli contesta il procuratore di Agrigento, ha torto marcio: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 agosto : La nuova piattaforma web ha venduto 700 mila abbonamenti senza fare prima gli investimenti necessari : Il dossier Calcio, il bluff di Dazn tra trucchi e risparmi Serie A – Pochi investimenti sui server Cdn che portano le immagini a casa, promesse azzardate. Puntano sulla differita, altro che diretta di Carlo Tecce Tempo scaduto? di Marco Travaglio Quando partì il “governo del cambiamento”, scrivemmo che era legittimo, visto che univa i due vincitori (parziali) dalle elezioni e rappresentava – diversamente dai quattro precedenti – la ...