Ilva | la parola passa ai lavoratori

economia.ilmessaggero

: RT @lvoir: @Storace lo sta facendo, magari Salvini dovrebbe sostenere Luigi, sull'Ilva non ha detto una parola, nemmeno 'complimenti' parla… - incensobruciato : RT @lvoir: @Storace lo sta facendo, magari Salvini dovrebbe sostenere Luigi, sull'Ilva non ha detto una parola, nemmeno 'complimenti' parla… - HANIA654 : RT @lvoir: @Storace lo sta facendo, magari Salvini dovrebbe sostenere Luigi, sull'Ilva non ha detto una parola, nemmeno 'complimenti' parla… - GioChirilly : RT @lvoir: @Storace lo sta facendo, magari Salvini dovrebbe sostenere Luigi, sull'Ilva non ha detto una parola, nemmeno 'complimenti' parla… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Teleborsa, - Si apre una settimana intensa per l'di Taranto . In questi giorni, infatti, isaranno chiamati esprimersi sull'accordo faticosamente trovato per l'acciaieria di Taranto ...