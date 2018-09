Ilva | al via assemblee e referendum su accordo con Acelor Mittal

Ilva - lunedì via ad assemblee e referendum sull'accordo : Scattano da lunedì mattina le assemblee negli stabilimenti dell'Ilva di Taranto, dove i lavoratori saranno chiamati ad esprimersi sull'ipotesi di accordo siglato dai sindacati con la proprietà al ...

Ilva : sì o no all'accordo - al via voto : ANSA, - ROMA, 9 SET - Al via le assemblee negli stabilimenti Ilva dove i lavoratori saranno chiamati ad esprimersi, con un sì o un no, sull'ipotesi di accordo siglato dai sindacati giovedì scorso al ...

Ilva - da “chiusura e bonifica” al via libera ad ArcelorMittal : tutte le posizioni Cinque Stelle e la realpolitik di governo : Era il maggio 2017 e Taranto si preparava ad andare alle urne. Luigi Di Maio arrivò in città per sostenere il candidato pentastellato invitando i cittadini a “scegliere un sindaco Cinque Stelle, perché così il progetto di riconversione economica, che vada oltre l’Ilva, è l’unico che può rilanciare questa città, può affermarsi”. Ma il primo cittadino non sarebbe bastato, perché “i problemi di Taranto sono ...

Ilva - archiviato lo stop alla gara. Ma scoppia la polemica Pd-M5s : L'accordo ottenuto per il prossimo rilancio dell'Ilva manda su tutte le furie le opposizioni. Non tanto per l'accordo in sé, quanto per il fatto che il ministro dello Sviluppo economico e vicepremier ...

Manchester City - SIlva e l'odissea del piccolo Mateo : 'Mesi difficili - il calcio è stato una via di fuga' : Giorni difficili, ora il sorriso: quello di David Silva e del piccolo Mateo, nato prematuro di cinque mesi a fine 2017 e capace di superare una vera e propria odissea. Dopo aver trascorso il periodo ...

Ilva - sit-in ambientalista a Taranto : contestato il M5s. La deputata De Giorgi va via scortata dalla polizia : Urla, fischi e striscioni contro l’esponente 5 stelle, la deputata Rosalba De Giorgi, durante il sit-in degli ambientalisti organizzato ieri, proprio nel giorno della firma dell’accordo sull’Ilva, a Taranto. La parlamentare è stata costretta ad andare via scortata dagli agenti di polizia. Cittadini, comitati e associazioni erano scesi in piazza per rivendicare il diritto alla salute e per chiedere la chiusura del sito e la ...

Ilva - siglata intesa tra Mittal e sindacatiVia libera a 10.700 assunzioni subito : Il commento del nuovo proprietario: "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per avrere un'impresa più forte e più pulita". Il risultato del referendum verrà reso noto entro il 13 settembre, dal 15 partirà così il nuovo corso dell'azienda.

Ilva - c'è l'accordo : al via 10.700 assunzioni : Accordo fatto sull'Ilva. Dopo una maratona nottura e una nuova riunione al Ministero dello Sviluppo Economico c'è la firma sull'intesa che ora, spiegano i sindacati, verrà sottoposta al giudizio dei ...

Ilva - intesa vicina : da ArcerlorMittal via libera all'assunzione immediata di 10.700 lavoratori : Salgono a 10.700 i lavoratori da assumere subito: è questa la proposta migliorativa contenuta nel testo aggiornato presentato da ArcelorMittal ai sindacati, che accoglie la loro richiesta. Il testo è ora alla verifica finale da parte dei sindacati, che lo stanno rileggendo e limando

Ilva - al via le trattative al MISE. Di Maio : "Ci sono presupposti per chiudere" : Il dossier Ilva torna sul tavolo del MISE - Ministero dello sviluppo economico, dove si tenterà di trovare una soluzione alla lunga crisi dell'azienda siderurgica italiana. A portare avanti le ...

Ilva - Di Maio rinvia la decisione su annullamento gara. Decisivo il piano ambientale : 'Per annullarla non basta l'illegittimità - ha spiegato il ministro - necessario l'interesse pubblico'. Preoccupati sindacati e Confindustria, che chiedono che si vada avanti con la gestione Mittal -

Gara Ilva - l'Avvocatura dà il via libera ma Di Maio : 'Forti criticità' : Di Maio conferma: il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sulla procedura di cessione dell'Ilva è da martedì sulla sua scrivania. Si tratta di 35 pagine - fa sapere con un comunicato - nelle ...

Milan - Leonardo : il punto sul calciomercato/ Ultime notizie : "Andrè SIlva via - su Milinkovic-Savic..." : Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:05:00 GMT)

Andrè SIlva via dal Milan? Le voci dalla Spagna : “andrà in prestito al Siviglia” : Andrè Silva potrebbe andare via dal Milan, dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain il calciatore potrebbe volare in Spagna per giocare tra le fila del Siviglia Andrè Silvia potrebbe dire addio al Milan. Dopo l’arrivo di Gonzalo Higuain in rossonero il reparto d’attacco della squadra di Gattuso sembra troppo affollato. Si muovono perciò le pedine delle cessioni per il Milan, tra cui spunta quella del portoghese. Secondo il ...