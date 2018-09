Il Vaticano dice che ci sarà un chiarimento sulle accuse di mons Viganò

Vaticano - Papa Francesco attaccato ancora da Viganò : “Bergoglio non dice la verità” : L'ex nunzio apostolico a Washington, Carlo Maria Viganò , torna ad attaccare Papa Francesco . Lo fa tirando in ballo la vicenda di Kim Davis, una funzionaria anti gay che nel 2015 venne condannata per obiezione di coscienza e che poco dopo ebbe un colloquio privato con Bergoglio: "Il Vaticano mentì".Continua a leggere

Giudice Usa : "Pedofilia - Vaticano sapeva" : 16.46 "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano". Lo ha detto il procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, alla Nbc, in merito ai documenti della Chiesa analizzati dal gran jury che ha scoperto abusi su oltre mille bambini in sei su otto diocesi della Pennsylvania. 300 sacerdoti coinvolti. "Abbiamo le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli ...