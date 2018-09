Il Team Snipers si scusa per Fenati | ' Imperdonabile Romano si riscatti'

Moto2 - Marinelli Snipers : 'Il Team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota' : Il team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione. ...

Fenati - il Team Snipers prende tempo - : Il Team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione. ...