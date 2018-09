Il team Snipers rescinde il contratto con Fenati Lui | ' Non sono stato un uomo'

Il team Snipers caccia Fenati : 'Imperdonabile'. E pure MV lo scarica : Se fossi Dorna, lo escluderei completamente dal mondo delle corse. Per quanto riguarda il contratto che lo pone come pilota MV Agusta Moto2, mi opporrò in ogni modo. Non accadrà, non rispecchia i ...

Moto2 - Fenati via dal team Marinelli Snipers : «Comportamento inqualificabile» : TORINO - Non ci sono scuse che tengano per il gesto compiuto ieri a Misano da Romano Fenati. Tirare la leva del freno al collega Stefano Manzi, lanciato a tutta velocità sul rettilineo, per ripicca è ...

Romano Fenati - la Marinelli Snipers team rescinde il contratto : 'Inqualificabile - ci scusiamo per lui' : Il giorno dopo l'idizia criminale del pilota Romano Fenati sul circuito di Misano, la Marinelli Snipers Team ha deciso di rescindere il contratto per 'il suo comportamento antisportivo, ...

Fenati - il team Snipers risolve il contratto : gesto inqualificabile : 'Il team - come fatto sapere da una comunicazione precedente - si dissocia da quanto espresso dal suo pilota di Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'...

Il team Snipers rescinde il contratto con Fenati : 'Comportamento antisportivo' : Roma - 'Il team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio , con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione'. Con queste parole il Marinelli Snipers team scarica Romano Fenati dopo il folle ...

Fenati licenziato dal team Marinelli Snipers. "Inqualificabile" : Rescisso il contratto al pilota marchigiano dopo la follia in Moto 2 a Misano. Manzi: "Mi ha tirato il freno mentre viaggiavo a 217 km all'ora: poteva ammazzarmi"

Motomondiale - il team Snipers "scarica" Fenati : "Comportamento antisportivo - contratto rescisso" : 'Il team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione'. Con queste parole il team Snipers 'scarica' Romano Fenati dopo il folle gesto durante la gare ...

Follia di Fenati a Misano : il team Snipers rescinde il contratto con il centauro : Il freno della moto avversaria tirato in corsa a oltre 200 chilometri orari. Un gesto di Follia, quello avvenuto a Misano in Moto2, che ha scatenato una bufera su Romano Fenati. Il centauro avrebbe ...

Fenati - team Snipers rescinde contratto : ROMA, 10 SET - "Possiamo comunicare che il Marinelli Snipers Team rescinde il contratto con il pilota Romano Fenati per il suo comportamento antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per l'...

Moto2 - team Snipers licenzia Fenati : "Gesto imperdonabile" : La squadra ha ufficializzato la risoluzione del contratto: "Antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso, ci scusiamo con tutti"

Romano Fenati licenziato dal team Marinelli Snipers - anche la MV Agusta si allontana : Se fossi in Dorna, lo radierei dal mondo delle corse. Riguardo al suo futuro contratto con MV Agusta in Moto2, mi opporrò in tutti i modi. Non accadrà, lui non rappresenta i valori della nostra ...

Moto2 - Fenati resta solo dopo il brutto gesto di Misano : il team Snipers lo caccia ufficialmente : Il Team Snipers ha ufficializzato la risoluzione del contratto di Romano Fenati, che resta dunque appiedato dopo il bruttissimo gesto di Misano La notizia era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità: Romano Fenati non è più un pilota del Team Snipers. La squadra ha deciso di scaricarlo dopo il pessimo gesto compiuto a Misano, dove il pilota marchigiano ha premuto sul rettilineo il freno della moto di Manzi. Questo il ...

Video - Fenati tira il freno di Manzi a 200km/h in Moto2/ team Snipers lo caccia - “imperdonabile” : e l’MV.. : Romano Fenati folle a Misano: tocca il freno di Manzi a 250 all’ora. Video ultime notizie, il 22enne pilota di Ascoli Piceno è stato squalificato dopo bandiera nera(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Il team Snipers caccia Fenati : 'Imperdonabile'. E l'MV lo scarica : Il Team si dissocia da quanto espresso dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l'immagine data, con i tifosi tutti per la delusione. A chi ...