Il Team Snipers caccia Fenati | ' Imperdonabile' E pure MV lo scarica

Moto2 - Fenati resta solo dopo il brutto gesto di Misano : il Team Snipers lo caccia ufficialmente : Il Team Snipers ha ufficializzato la risoluzione del contratto di Romano Fenati, che resta dunque appiedato dopo il bruttissimo gesto di Misano La notizia era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità: Romano Fenati non è più un pilota del Team Snipers. La squadra ha deciso di scaricarlo dopo il pessimo gesto compiuto a Misano, dove il pilota marchigiano ha premuto sul rettilineo il freno della moto di Manzi. Questo il ...

Moto2 : il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...