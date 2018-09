Il Team Snipers caccia Fenati | ' Imperdonabile' E l' MV lo scarica

Moto2 : il Team Snipers rescinde il contratto con Romano Fenati. Il futuro del pilota italiano compromesso : La condotta sconsiderata di Romano Fenati nel corso del GP di Misano 2018, 13esima prova del Mondiale 2018 di Moto2, ha avuto reazioni molto forti tra gli addetti ai lavori e il mondo degli appassionati. La pinzata volontaria sul freno della moto di Stefano Manzi a oltre 200 km/h, dopo che i due erano venuti a contatto poco prima, è un gesto costato la bandiera nera e la squalifica di due gare al pilota ascolano ma secondo molti quanto deciso ...

