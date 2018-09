Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso

Altra seduta in rialzo per il Settore viaggi e intrattenimento - +0 - 75% - . Juventus - +4 - 91% - : Scambi positivi per il settore viaggi e intrattenimento , decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il comparto viaggi e intrattenimento ha ...

Rally per il Settore viaggi e intrattenimento - +1 - 71% - : Teleborsa, - Guizzo per il comparto viaggi e intrattenimento che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto la giornata a quota 43.

Rally per il Settore viaggi e intrattenimento - +1 - 71% - : Guizzo per il comparto viaggi e intrattenimento che non si cura dell'andamento in rosso dell' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto la giornata a quota 43.489,4 con ...

Giornata in tenuta per il Settore viaggi e intrattenimento - +0 - 62% - - seduta effervescente per Juventus : Si è mosso in territorio positivo il comparto viaggi e intrattenimento , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell' EURO STOXX Travel & Leisure , che dà ...

Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento - -0 - 99% - . Juventus - -0 - 98% - : Teleborsa, - Scambi negativi per il comparto viaggi e intrattenimento, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 42.893,9, ...

Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento - -0 - 99% - . Juventus - -0 - 98% - : Scambi negativi per il comparto viaggi e intrattenimento , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 42.893,9, in ...

Il Settore viaggi e intrattenimento in territorio positivo - +1 - 15% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha ...

Il Settore viaggi e intrattenimento in territorio positivo - +1 - 15% - : Scambi al rialzo per il comparto viaggi e intrattenimento , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a 42.

Rally per il Settore viaggi e intrattenimento - +1 - 67% - - guizzo positivo per Juventus : Teleborsa, - guizzo per il comparto viaggi e intrattenimento che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto la giornata a quota 42.

Rally per il Settore viaggi e intrattenimento - +1 - 67% - - guizzo positivo per Juventus : guizzo per il comparto viaggi e intrattenimento che non si cura dell'andamento in rosso dell' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto la giornata a quota 42.402,66, con ...

Effervescente il Settore viaggi e intrattenimento - +3 - 20% - - seduta effervescente per Juventus : Teleborsa, - Slancio per il comparto viaggi e intrattenimento che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il FTSE Italia Travel & Leisure avvia a quota ...

Effervescente il Settore viaggi e intrattenimento - +3 - 20% - - seduta effervescente per Juventus : Slancio per il comparto viaggi e intrattenimento che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure avvia a quota 41.235,52, ...

Il Settore viaggi e intrattenimento interrompe la serie di sei rialzi consecutivi - -2 - 78% - : Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento a dispetto della cautela evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il comparto viaggi e intrattenimento ha chiuso a quota 41.

Il Settore viaggi e intrattenimento prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso - +4 - 17% - : Teleborsa, - Andamento brillante per il Settore viaggi e intrattenimento, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'EURO STOXX Travel & Leisure. Il comparto viaggi e intrattenimento ha ...