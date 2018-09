Il settore utility italiano brillante | +3 | 20% | | giornata euforica per IREN

Sotto la parità il settore utility italiano - -0 - 51% - : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il comparto utility in Italia, mentre l'EURO STOXX Utilities consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 25.462,74, in calo ...

Calo per il settore utility italiano - -1 - 13% - - movimento in ribasso per Acea : Calo per il comparto utility in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities scivola a quota 25.373,83 di 290,39 punti ...

Seduta molto negativa per il settore utility italiano - -1 - 83% - : Teleborsa, - Rosso per il comparto utility in Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha chiuso la giornata a quota 25.664,22 con una perdita di ...

Seduta molto negativa per il settore utility italiano - -1 - 83% - : Rosso per il comparto utility in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha chiuso la giornata a quota 25.664,22 con una perdita di 479,6 punti ...

Calo per il settore utility italiano - -1 - 33% - - perde molto IREN : Teleborsa, - Calo per il comparto utility in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities scivola a quota 25.685,54 di 347,43 ...

Calo per il settore utility italiano - -1 - 33% - - perde molto IREN : Calo per il comparto utility in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities scivola a quota 25.685,54 di 347,43 punti ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 18% - - slancio per Falck Renewables : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.485,75 in ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 18% - - slancio per Falck Renewables : Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.485,75 in crescita ...

Il settore utility italiano si muove in territorio negativo - -2 - 50% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto utility in Italia, mentre mostra un'intonazione debole l'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities scivola a quota 26.454,78 in diminuzione di 678,...

Il settore utility italiano in forte ribasso - -1 - 52% - - in forte calo Ternienergia : Teleborsa, - Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 26.690,47 in ...

Il settore utility italiano in forte ribasso - -1 - 52% - - in forte calo Ternienergia : Si muove in territorio negativo il comparto utility in Italia a dispetto della cautela evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 26.690,47 in contrazione di ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 25% - - andamento rialzista per Hera - +1 - 99% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Utilities. Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.631,33 in ...

Il settore utility italiano è in territorio positivo - +1 - 25% - - andamento rialzista per Hera - +1 - 99% - : Scambi in positivo per il comparto utility in Italia che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 26.631,33 in crescita ...

Modesto rialzo per il settore utility italiano - +0 - 63% - - giornata euforica per ERG - +2 - 38% - : Si muove con moderazione il comparto utility in Italia , che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia ...