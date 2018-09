Il Segreto | trame spagnole | Emilia travestita da uomo fugge dal paese con Alfonso

Trame - Il Segreto : Francisca riceve una lettera da Maria - Severo tenta il suicidio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera spagnola diretta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di settembre si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La matrona, infatti, ricevera' una lettera di Maria Castaneda a pochi giorni dall'esecuzione capitale. Severo, nel frattempo, sara' sempre più depresso dopo la scomparsa di Carmelito, tanto da ...

Anticipazioni Il Segreto - trame iberiche : donna Francisca Montenegro muore : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a 'Il Segreto', la popolare soap opera spagnola scritta dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo che dopo una lunga programmazione nel preserale di Canale 5, da lunedì 10 settembre la serie tornerà al consueto orario delle 16:10. Dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni che riguardano le puntate che la prossima settimane verranno trasmesse su Antena 3. Dopo il ritorno di Gonzalo Castro e ...

Il Segreto - trame 10-15 settembre e puntate spagnole : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo muore? Il Segreto, dopo essere andato in onda per tutta l’estate dalle 18:45 alle 20, da domani 10 settembre cambia orario tornando alla collocazione originaria: dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 17:10 e il sabato dalle 15:10 alle 16:05. Mercoledì 12 è prevista una puntata serale de Il Segreto su Rete 4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Raimundo potrebbe essere ...

Il Segreto le trame della prossima settimana : da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018 : Dopo la caduta, Horacio, figlio di Larraz, resta paralizzato. L'operaio accusa dell'incidente Francisca e Mauricio.

Il Segreto - grave incidente per Horacio e Mauricio indaga : anticipazione trame dal 10 al 15 settembre : L’incidente occorso a Horacio ha delle gravi conseguenze, il ragazzo rimarrà paralizzato e l’assicurazione non copre le spese mediche. Intanto Severo viene scarcerato ma rischia il linciaggio. La settimana de Il segreto in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 15.10 su Canale 5 Dove eravamo rimasti: trame settimana precedente Il segreto, trama della puntata di lunedì 10 settembre: anticipazioni Francisca chiede a ...

Trame Il Segreto : Gonzalo spara a Francisca in pieno petto : Il ritorno di Maria e Gonzalo ne Il Segreto ha fatto decisamente scalpore, anche per il fatto che la coppia si è presentata senza Esperanza e Beltran, morti in un incendio nella loro casa di Cuba. Sarà proprio il desiderio di scoprire il colpevole di quell'immane tragedia che spingerà i Valbuena a rientrare a Puente Viejo, carichi più che mai di odio. Tra le anticipazioni de Il Segreto imperdibili, vi è quella dell'inevitabile confronto tra ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 10 al 15 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 10 a sabato 15 settembre 2018: Donna Francisca chiede a Laura di assistere Prudencio mentre il dottor Zabaleta presta soccorso al figlio di Larraz. Francisca è convinta che Julieta e Saul le abbiano mentito sul vero epilogo della vicenda e chiede a Mauricio di indagare a tal proposito. Consuelo si risveglia dal coma e Julieta, tra le lacrime, le spiega quanto accaduto. Mauricio, disperato ...

Il Segreto - Prudencio cade in un burrone : anticipazioni trame dal 2 all’8 settembre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 2 a sabato 8 settembre alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Marcela dà alla luce Camelia Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna ...

Il Segreto - le trame della prossima settimana : da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018 : Julieta parte con Don Ignacio che cerca di ucciderla. Mauricio scopre la verità sulle lettere nascoste da Donna Francisca. Prudencio cade in un burrone e rischia la vita.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 2 all’8 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 2 a sabato 8 settembre 2018: Il timore che Consuelo possa smascherarlo induce Don Ignacio ad obbligare Julieta a fare le valigie e partire subito con lui per La Venta. Emilia, con un espediente, fa incontrare Mauricio e Fe e li chiude dentro l’ex pasticceria. Francisca vuole che le sia pubblicamente riconosciuto il merito per la costruzione della casa di accoglienza. Nicolas decide ...

Il Segreto - trame 27 agosto-2 settembre e puntate spagnole : Anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Francisca in pericolo Il Segreto continua ad andare in onda dal lunedì alla domenica alle 18:45 su Canale5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che dopo il ritorno di Fernando Mesia tante cose cambieranno a Puente Viejo. Fernando si stabilisce alla Casona affermando di aver ricevuto da Donna Francisca l’incarico di badare alla sua famiglia in sua assenza. Raimundo non crede alla ...

Il Segreto trame settembre : Francisca graziata : La Spagna dei primi decenni del XX secolo era un paese socialmente molto travagliato, naturale quindi che Aurora Guerra abbia più volte fatto riferimento, nelle trame de Il Segreto, a eventi quali le proteste operaie e le lotte politiche anche in quel di Puente Viejo, come tra poco vedremo ancora una volta: a farne le spese sara' Francisca Montenegro, che a differenza del marito Raimundo Ulloa non è mai stata vicina al popolo e ai lavoratori, ...