Il Segreto anticipazioni | puntate spagnole | la vendetta di Simon Perez De Ayala

Il Segreto anticipazioni : FE in fin di vita - ha tentato di impiccarsi??? : Tempi duri in arrivo per le due donne di Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti sull’argomento, il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) causerà dei contrasti tra Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) e Fe Perez (Marta Tomasa Worner). Scopriamo insieme come evolverà questa storyline… Deciso a capire chi siano i responsabili ...

Anticipazioni - Il Segreto : Emilia incinta scappa da Puente Viejo insieme ad Alfonso : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, svelano l'uscita di scena di Emilia e Alfonso Castaneda. La coppia uccidera' il generale Perez De Ayala, reo di averli torturati per aver coperto la fuga di Nicolas Ortuno [VIDEO]. Un'uccisione che comportera' la fuga dei locandieri da Puente Viejo grazie alla complicita' del figlio di Olmo Mesia. Il Segreto trame: Emilia e Alfonso commettono un omicidio Colpo di ...

Anticipazioni Il Segreto : Francisca ostacola ancora una volta Saul e Julieta : La bellissima e popolare telenovela di origini spagnole “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra è sempre caratterizzata da colpi di scena sorprendenti. Nelle puntate che saranno trasmesse sugli schermi televisivi italiani ad ottobre 2018 la malvagia Francisca Montenegro non appena verra' a conoscenza che la moglie del suo pupillo Prudencio Ortega, cioè la sua acerrima nemica Julieta Uriarte, si è nascosta a casa ...

Il Segreto anticipazioni : Fe rapisce la figlia di Matias e Marcela : Fe rapira' Camelia, la figlia di Matias e Marcela: possibile che un personaggio da sempre positivo e molto amato dal pubblico possa macchiarsi di un così deprecabile gesto? Eppure le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane autunnali ci raccontano proprio questo, come gli spettatori spagnoli hanno gia' avuto modo di vedere. Per fortuna però, come del resto è anche abbastanza ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA e SAUL contro FRANCISCA e PRUDENCIO : Nelle puntate de Il Segreto in onda in autunno, JULIETA Uriarte (Claudia Galan) parlerà all’amato SAUL Ortega (Ruben Bernal) del ricatto che ha subito dalla perfida FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas): tutto avrà inizio nel momento in cui PRUDENCIO (Josè Milan) cercherà di consumare con la forza il suo matrimonio con la Uriarte… Che cosa succederà? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che JULIETA opporrà resistenza al ...

Anticipazioni Il Segreto - trame iberiche : donna Francisca Montenegro muore : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a 'Il Segreto', la popolare soap opera spagnola scritta dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo che dopo una lunga programmazione nel preserale di Canale 5, da lunedì 10 settembre la serie tornerà al consueto orario delle 16:10. Dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni che riguardano le puntate che la prossima settimane verranno trasmesse su Antena 3. Dopo il ritorno di Gonzalo Castro e ...

Il Segreto - anticipazioni : Saul rischia la garrota - Alfonso diventa cieco : Le anticipazioni de Il Segreto ci svelano gli sviluppi della complicata situazione nella quale si troveranno Alfonso ed Emilia. I Castaneda, nel nobile tentativo di salvare Nicolas dalla pena di morte sono finiti in carcere, accusati da Ayala del tentato omicidio di Fe. Dopo le angherie subite nelle rispettive celle, marito e moglie sono tornati liberi, ma non esenti dalla furia di Perez, che ha promesso di rovinare loro l'esistenza. Alfonso, in ...

Il Segreto : la morte di Francisca - anticipazioni spagnole puntata 1911 : Il Segreto ci sorprende con anticipazioni spagnole decisamente inaspettate: la morte di Francisca Montenegro. Qualcosa gia' si intuiva dal promo andato in onda sulle reti iberiche, nel quale si vedeva un concitato Gonzalo sparare un colpo diretto proprio contro la matrona. Incerti fino all'ultimo se si trattasse di sogno o realta', la verita' è arrivata. Il lungo periodo di sofferenza, che ha costretto donna Francisca al ricovero coatto, è stato ...

Il Segreto anticipazioni : Consuelo si risveglia dal coma - Horacio rimarrà paralizzato : Marta Tomasa Continuano senza alcuna sosta su Canale5 le vicende de Il Segreto. Con la partenza della nuova stagione televisiva, dalla prossima settimana la soap ritornerà ad occupare lo spazio del primo pomeriggio della rete, andando in onda da lunedì al venerdì dalle 16.10 alle 17.10 nello spazio di palinsesto compreso tra Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque. Il sabato la messa in onda sarà invece anticipata alle 15.10 per dare poi la linea ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 10 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 10 settembre 2018: Francisca chiede all’infermiera Laura di assistere Prudencio mentre il dottor Zabaleta presta soccorso a Horacio Larraz, il figlio di Graciano. La Montenegro è convinta che Julieta e Saul le abbiano detto una bugia sul reale epilogo della vicenda e, d’accordo con Don Ignacio, chiede a Mauricio di indagare. Intanto Zabaleta comunica a Larraz che suo figlio Horacio resterà ...

Il Segreto anticipazioni : svelato il passato di FE - guai in arrivo? : A Il Segreto, la vendetta del Generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) causerà dei problemi a diversi abitanti di Puente Viejo: arrivato nella cittadina per vendicarsi di Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), l’ultimo arrivato inizierà a “castigare” i paesani per scoprire dove si è nascosto il fotografo, colpevole di aver ucciso suo figlio Tomas (Miguel Angel Diaz). Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Nicolas ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Irene è stata ingannata : Irene Campuzano (Rebeca Sala) che come sappiamo è l’ultima entrata a Puente Viejo e si fingerà giornalista, sarà la prossima donna ad occuparsi di Severo. Quest’ultimo molto sofferente per la morte dell’amata moglie è in cerca del figlio Carmelito, avuto da Candela ormai defunta. Nello stesso momento anche Irene è occupata a ritrovare il figlio, il cui nome è Ruben e lei lo sta confondendo con il piccolo Santacruz. Perché ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 8 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 8 settembre 2018: Il processo a Severo sta finendo e tutti attendono il verdetto… Francisca ha scoperto, tramite Saul che Julieta sospetta di un suo coinvolgimento negli ultimi fatti accaduti e così va a casa della ragazza, minacciandola di gravi conseguenze. Prudencio riprende conoscenza e Saul gli promette di non intromettersi più nella sua storia con Julieta. Intanto a Puente Viejo giunge ...

Il Segreto anticipazioni 8 settembre 2018 : Saul promette a Prudencio di farsi da parte con Julieta : Il più giovane degli Ortega riprende conoscenza e il fratello gli promette di non interferire mai più nella sua storia con l'Uriarte. Nuovo scontro tra Julieta e Francisca.