Il sano egoismo dei 20 anni

(Di lunedì 10 settembre 2018) Quando vi sentite confuseQuando vi innamorateQuando scoprite la vostra passioneQuando avete bisogno di un'iniezione di fiduciaQuando dovete gestire un'amicizia tossicaQuando avete bisogno di rallentareQuando siete felici della vostra vitaRagazze, avete 20o poco più? Bene, è il momento giusto per cominciare a pensare a voi stesse. Fino a ora, siete state abbastanza generose di tempo ed energie: ci siete state sempre quando la vostra migliore amica aveva bisogno di voi, avete messo da parte le vostre passioni per dare una mano in azienda a vostro padre. Insomma, potreste aver reso la felicità di qualcun altro la vostra priorità, magari inconsapevolmente. Ora però vi sentite esauste e vi state rendendo conto che così non potete andare avanti, che qualcosa deve cambiare al più presto. LEGGI ANCHE11 modi in cui le relazioni cambiano tra i 20 e i 30Ebbene, vi sono dei momenti ...