Il rischi del sistema bancario ombra | montagna da 42 300 mld euro

USA - l’analisi tecnica di Florence : attesa una rapida intensificazione dell’uragano - forte rischio di alluvioni : Florence si è nuovamente trasformato in un uragano, categoria 1, e dovrebbe rapidamente intensificarsi in un pericolosissimo uragano di categoria 4 nella giornata di domani, martedì 11 settembre, mentre si dirige verso il sud-est degli Stati Uniti. È probabile che Florence tocchi terra tra giovedì 13 e venerdì 14. Le probabilità che l’uragano permanga vicino o sulle costa per diversi giorni stanno aumentando e questo rende Florence un’enorme ...

Moto2 – Fenati rischia grosso - futuro in bilico : le parole del presidente MV Agusta : Giovanni Castiglioni, presidente MV Agusta, non ha intenzione di accogliere Fenati nella prossima stagione: la situazione si fa critica per il 22enne di Ascoli Piceno Romano Fenati è stato autore di un gesto imperdonabile, ieri pomeriggio, sulla pista di Misano, durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il 22enne di Ascoli Piceno ha tirato la leva del freno del suo avversario Stefano Manzi, mettendo in ...

NBA - infortunio alla mano per Devin Booker : a rischio l'inizio della stagione : Devin Booker dovrà operarsi nelle prossime ore alla mano per rimettere a posto il legamento infortunato; una pessima notizia per i Suns a ridosso dell'inizio della nuova stagione. A Phoenix infatti ...

Ecco perché la specie umana rischia di autoestinguersi - “un fenomeno unico nella storia delle specie viventi” : il possibile esito dell’evoluzione : Stiamo scoprendo che i nostri crani ospitano cervelli che danno ancora risposte ancestrali, non adattative all’era in cui viviamo. In pratica abbiamo alcuni comportamenti, residui di risposte arcaiche, che ci porteranno a distruggere il pianeta e, di conseguenza, noi stessi, realizzando così una versione del tutto inedita dell’evoluzione: l’autoestinzione di una specie. E’ questa, in estrema sintesi, la provocatoria teoria ...

Napoli - infortunio Chiriches : possibile rottura del crociato per il rumeno - rischia 6 mesi di stop : L’infortunio di Chiriches sia abbatte sul Napoli come una mazzata tremenda. Il difensore centrale degli azzurri si è fatto male durante una partita della sua nazionale, la Romania, contro il Montenegro. La gara di Chiriches è durata circa mezz’ora, il difensore è stato poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Il motivo va ricercato nel forte dolore accusato all’altezza del ginocchio destro. Ora si tratta di capire ...

Gran Bretagna - vaiolo delle scimmie / rischio contagio per 50 persone - malattia proveniente dall'Africa : A Rischio contagio 50 persone in Gran Bretagna per il proliferare del vaiolo delle scimmie. È stato lanciato l'allarme, la malattia proviene dall'Africa e rischia di creare problemi seri.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 21:39:00 GMT)

"Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord con un tweet". L'anticipazione del libro di Woodward : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rischiato di scatenare una guerra con la Corea del Nord quando stava per pubblicare un tweet che ha "allarmato il Pentagono". Lo ha raccontato il giornalista investigativo Bob Woodward in un'intervista diffusa oggi dalla CBS. Nel tweet, che alla fine Trump non ha inviato, il presidente voleva ordinare il ritorno delle famiglie di circa 28.500 militari americani di stanza in Corea del Sud. Una tale ...

Napoli - per Chiriches sembra confermata la rottura del crociato : rischia sei mesi di stop : Lunedì il difensore verrà visitato a Villa Stuart e potrebbe essere subito operato: gli azzurri pensano agli svincolati Polenta, Huth e Pogba

Deficit - il rischio potenziale di superare l’asticella del 2% : La linea di Tria è provare a spuntare nuova flessibilità per evitare che scattino le clausole Iva: il che vuol dire in sostanza che i 12,4 miliardi utili a evitare l’aumento dell’Iva potranno essere in tutto o in parte finanziati in Deficit...

Svezia alle urne - un voto pieno di incognite con il rischio dell'onda anti-migranti : ... dice di essere disponibile a lavorare tanto con la sinistra quanto con la destra, a condizione di potere avere voce in capitolo sulla politica migratoria. Finora, tuttavia, nessuno dei blocchi ha ...

Brescia - 150 casi di polmonite : allarme legionella / Ultime notizie : rischio contagio per colpa del batterio? : allarme legionella, sono 150 i casi di polmonite a Brescia: c'è davvero il rischio di un contagio per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Nelle urne in Svezia il rischio dell'onda anti-migranti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Napoli - Chiriches va ko : sospetta rottura del crociato - rischia un lungo stop : È quella di Vlad Chiriches la nuova tegola che cade sul capo del Napoli alla prima sosta per le nazionali della stagione. Il centrale azzurro si è infortunato durante il match di Nations League contro ...

Mattarella e il futuro dell’Ue : “I governi siano costruttivi o rischiano l’irrilevanza” : «Le istituzioni europee e nazionali debbono lavorare insieme per rispondere alle esigenze dei cittadini e soggetti economici e sociali». A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Vanno garantiti «libertà in un mondo aperto e allo stesso tempo coesione e solidarietà» che sono «pre...