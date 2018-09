Il retroscena svelato dalla moglie di Djokovic | “Nishikori è stato molto carino Ci siamo

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli innamorati : svelato un retroscena : Zoe Cristofoli e Fabrizio Corona andranno a vivere insieme Qualche mese fa Fabrizio Corona è uscito dal carcere. Ad aspettarlo impaziente fuori c’era la sua ex fidanzata Silvia Provvedi. Tra i due sembrava essere nato un legame fortissimo, tanto da far pensare ai tanti fan, che sarebbero potuti anche convolare a nozze nell’immediato futuro. Tuttavia questa Estate qualcosa si è rotto per la coppietta. Motivo per cui hanno annunciato ...

US Open – retroscena Federer : visita medica dopo la sconfitta contro Millman - ecco svelato il motivo : Roger Federer si è sottoposto ad una visita medica dopo la sconfitta contro Millman agli US Open: il Retroscena svelato dalla moglie del manager dello svizzero sconfitta shock quella subita da Roger Federer negli ottavi di finale degli US Open da parte di John Millman. Lo svizzero è stato battuto al quarto set, in rimonta, da un avversario di certo non proprio insuperabile. Al termine della gara Federer ha dato la colpa della sua sconfitta ...

Valeria Marini a Temptation Island Vip : svelato un retroscena : Temptation Island Vip: Valeria Marini stabilisce subito un record Tra poco più di un mese inizierà ufficialmente la primissima edizione di Temptation Island Vip. Tante le coppie, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, tra le quali quella composta da Patrick Baldassari e Valeria Marini. E proprio quest’ultima, non appena ha messo piede in Sardegna, ha già fatto molto discutere. La ragione? Il settimanale Chi ha rivelato in ...

F1 - mossa a sorpresa della Ferrari : svelato un inatteso retroscena che spiazza la Mercedes : Nel paddock di Monza si è scoperto che la Ferrari ha svolto sul circuito brianzolo in gran segreto un filming-day lo scorso mese di luglio La Ferrari non lascia nulla al caso, l’obiettivo è quello di vincere entrambi i titoli mondiali e ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Dopo la vittoria di Spa, il Cavallino punta al bersaglio grosso anche in Italia, dove non sarà comunque facile avere ragione delle Mercedes. Photo4 / ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti e pubblico parlante : svelato un curioso retroscena (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Ecco le ultime novità e un retroscena curioso sul pubblico parlante dello show(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Romina Power non andrà al Grande Fratello Vip : svelato un retroscena : Grande Fratello Vip: arriva Romina Power? La smentita A Settembre, come tutti sapranno ormai a menadito, tornerà su Canale 5 la terza edizione del Grande Fratello Vip. Al momento però non è dato sapere chi saranno stavolta i vip ad entrare nella casa più spiata dagli italiani. Tuttavia, in base a diverse voci di corridoio circolate in queste ultime settimane on line, pare che gli autori abbiano contattato Manuela Arcuri e suo Fratello, ma anche ...