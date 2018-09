Il progetto di Steve Bannon per l' Europa

agi

(Di lunedì 10 settembre 2018) "Salvini è un leader mondiale, un simbolo" e l'Italia e' "il centro politico del mondo, il laboratorio, come Trump in America e Modi in India". A parlare è Steve Bannon, consulente del presidente Usa nella vittoriosa campagna elettorale del 2016. In un'intervista a Messaggero e Mattino, Bannon, in questi giorni a Roma per lanciare il suo "The Movement", afferma che Salvini, "chiudendo i porti ha dimostrato che si può passare dalle parole ai fatti. Come Trump". Parole di elogio anche per l'intera compagine governativa giallo-verde. Conte, dice, "è un premier simbolico, un notaio. Grazie a lui avete un governo di unità". In Italia, aggiunge Bannon, "due partiti guidati da due giovani con grandi idee, Salvini e Di Maio, usano le tecnologie moderne in modo ...