Il pm complice di Salvini | doveva liberare i migranti

# complice diSalvini - cosa c’è dietro l’hashtag diventato trending topic nella notte : nella notte 720 profili, quasi 200 dall'estero, alcuni dei quali pro-Trump, hanno diffuso su Twitter circa duemila contenuti con l'hashtag #complicediSalvini , rimasto in alto nelle tendenze del social network fino a questa mattina. L’analisi del fenomeno di Luca Alagna, esperto di marketing politico.Continua a leggere

Aggressione a Osakue - il Pd 'Chi nega il razzismo è complice '. Salvini 'Emergenza Sciocchezze'. 5Stelle divisi : ROMA. Una escalation. L' Aggressione a Daisy Osakue , campionessa azzurra di origine nigeriana, fa scattare l'allarme razzismo . E una reazione dal mondo della politica, dopo giorni in cui cittadini immigrati sono diventati bersaglio di attacchi, da nord a sud del Paese. Attacchi spesso minimizzati, circoscritti a episodi, a pura cronaca. Mentre Salvini ...

Daisy Osakue - Martina : “Governo complice se non vede razzismo. Denunciamo miopia di Salvini e Di Maio” : “Non vede re il grave rischio che stiamo correndo dopo che si moltiplicano i casi di violenza sui migranti è un clamoroso errore. Il problema c’è, c’è una spirale razzista preoccupante che va riconosciuta e combattuta e un governo che non riconosce il problema diventa complice di questa spirale. Noi Denunciamo questa miopia da parte del governo di Salvini e Di Maio e di tutti quelli che rincorrono dichiarazioni a negare il ...

Il Rolling Stones contro Salvini : 'Da adesso chi tace è complice ' : ... nella sua capacità di unire, condividere, accogliere', scrivere ancora la rivista che, si ricorda, sin dalla sua fondazione si è sempre contraddistinta per 'impegno nella vita politica e sociale, ...

Rolling Stones raccoglie adesioni contro Salvini : “Chi tace è complice ”. E cita anche Mentana. Che però smentisce : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini . Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

“Da ora chi tace è complice” - il primo manifesto anti-Salvini è firmato dalla cultura pop : «Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice», avvisa la copertina dell’edizione italiana di «Rolling Stone», da oggi in edicola. E nell’editoriale, non firmato ma attribuibile al direttore editoriale Massimo Coppola, si scrive: «Ci troviamo costretti a battaglie di retroguardia, su temi che consideravamo ormai patrimonio condiviso e...