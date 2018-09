Il nuovo trailer di Left Alive mostra l' invasione a Novo Slava

Big Hero 6 nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 : Manca ancora un po' di tempo prima dell'attesa uscita di Kingdom Hearts 3, in programma per il 29 gennaio 2019, tuttavia oggi possiamo tornare a vedere in azione il gioco in un nuovo video.In occasione del Tokyo Game Show 2018, è stato pubblicato un nuovo trailer con Big Hero 6. Come riportato da un comunicato ufficiale, il trailer "mostra Sora, Paperino e Pippo combattere al fianco dei Big Hero 6 a San Fransokyo! Ma anche le forze del male ...

nuovo trailer per Shadow of the Tomb Raider - ecco la modalità foto : Prodotto da Eidos Montreal in collaborazione con Crystal Dynamics, Shadow of the Tomb Raider è il prossimo, grande capitolo focalizzato sulla celebre figura di Lara Croft, tanto famosa sia nella storia dei videogiochi, sia nelle sale cinematografiche. Il gioco sarà un action in terza persona e promette davvero bene, tra l'altro pochi giorni fa sono stati mostrati dei bellissimi screenshot direttamente dall'engine di gioco. Per chi non lo ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : La nostra eroina non sarà mai così risoluta per salvare il mondo dall'apocalisse Maya, come abbiamo potuto vedere nei primi video di gameplay che Square Enix e Crystal Dynamics hanno pubblicato. Lara ...

Sea of Thieves : l'espansione Forsaken Shores torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer : Il prossimo importante aggiornamento di contenuti per Sea of ​​Thieves, Forsaken Shores, è proprio dietro l'angolo. l'espansione arriverà, infatti, il 19 settembre. Come riporta Eurogamer.net, in vista della sua uscita, Rare ha svelato un teaser trailer nuovo di zecca, che evidenzia alcune delle nuove aggiunte apportate dall'update.Dell'espansione sappiamo che permetterà ai giocatori di visitare la nuova location di Devil's Roar, un ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer riassume la trama dei precedenti capitoli : Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo finale di una trilogia in grado di appassionare migliaia di fan in tutto il mondo, e se foste davvero interessati a giocare questo terzo capitolo ma non avete mai avuto l'occasione di provare quelli precedenti, un nuovo trailer pubblicato oggi potrebbe essere tutto ciò di cui avete bisogno.Il trailer, riportato da DSO Gaming, riassume in oltre 10 minuti di sequenze video la trama di Tomb Raider e Rise ...

House of Cards 6 - il destino di Frank Underwood nel nuovo trailer : Netflix ha lanciato il nuovo trailer di House of Cards 6, in cui viene finalmente svelato l’escamotage utilizzato dagli sceneggiatori per giustificare l’uscita di scena del personaggio cult di Frank Underwood, resa necessaria dall’allontanamento dell’attore Kevin Spacey dopo le accuse di molestie sessuali. Ora a tirare le fila del racconto e a prendere il suo scettro, anzi il suo regno, sarà la moglie Claire Underwood ...

Halloween - ecco il trailer del nuovo film dopo 40 anni : “È un assassino ma sarà ucciso lui stanotte“: è la promessa che recita Jamie Lee Curtis, nei panni di Laurie Strode, nel nuovo trailer del film Halloween. L’attrice riprende il ruolo che l’ha resa celebre nella pellicola del 1978 diretta da John Carpenter e che divenne subito un classico della cinematografia horror grazie all’inquietante personaggio mascherato di Michael Myers. Ora, a distanza di quarant’anni, ...

LeBron James protagonista del nuovo trailer di NBA 2K19 : Ormai pochissimi giorni ci separano dall'arrivo del nuovo NBA 2K19 che, come probabilmente saprete, sarà disponibile in versione standard e nella 20th Anniversary Edition.I giocatori che hanno prenotato questa edizione avranno accesso al gioco il 7 settembre, con un po' di anticipo rispetto alla versione standard, prevista in uscita l'11 settembre.In vista del lancio di NBA 2K19, ecco che 2K ha pubblicato un nuovo trailer con protagonista LeBron ...

Il trailer di The Good Doctor 2 rivela il nuovo mondo di Shaun : 'Chi posso essere?' : The Good Doctor 2 si avvicina a grandi passi e non in Italia ma negli Usa dove, il 24 settembre prossimo, la serie con Freddie Highmore , tornerà in onda con i nuovi episodi. Il pubblico italiano ...

Il trailer di The Good Doctor 2 rivela il nuovo mondo di Shaun : “Chi posso essere?” : The Good Doctor 2 si avvicina a grandi passi e non in Italia ma negli Usa dove, il 24 settembre prossimo, la serie con Freddie Highmore, tornerà in onda con i nuovi episodi. Il pubblico italiano continuerà a seguire le avventure e i casi di Shaun fino al prossimo 12 settembre quando andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione. A quel punto quando dovrà attendere per il seguito? Dopo il successo di ascolti sembra che la serie ...

Cicada in The Flash 5 effetto collaterale del viaggio di Nora? Il nuovo trailer svela le ultime novità : Nora e il padre sembrano avere molto in comune a cominciare dal fatto che bugie "a fin di bene" sembrano essere il loro pane quotidiano, e allora cosa aspettarsi da The Flash 5? Lo stesso trailer rilasciato allo scorso Comic Con ha confermato che la giovane figlia dei WestAllen nasconde qualcosa e che non ha detto la verità nel finale della scorsa stagione e Barry lo ha capito bene ed ecco perché la metterà con le spalle al muro, ma questo ...

La tragica fine di Frank Underwood in House of Cards 6 dopo il caso Spacey svelata dal nuovo video trailer? : Una morte vera o presunta quella di Frank Underwood in House of Cards 6 annunciata dal nuovo trailer della serie per la stagione conclusiva? A voler dar credito a quanto presentato dal nuovo promo della sesta ed ultima stagione della serie Netflix, il pubblico dovrà dire addio al controverso presidente accettandone la morte. Se il primo video trailer della sesta stagione mostrava soltanto Claire intenta ad affermare la sua voglia di ...

House of Cards 6 - il nuovo trailer svela la fine di Frank Underwood : Manca pochissimo, ormai: la sesta e conclusiva stagione di House of Cards è pronta ed è in programma che esca il prossimo 2 novembre, ovviamente su Netflix USA. Il 5 settembre è uscito l’attesissimo trailer, che svela finalmente come si è deciso di porre fine alla corsa del personaggio interpretato dall’ormai esautorato Kevin Spacey, Frank Underwood. Dopo lo scandalo legato a Spacey, protagonista delle prime cinque stagioni, il ...

House of Cards 6 - il nuovo trailer rivela che fine ha fatto Frank Underwood : Manca pochissimo, ormai: la sesta e conclusiva stagione di House of Cards è pronta ed è in programma che esca il prossimo 2 novembre, ovviamente su Netflix USA. Il 5 settembre è uscito l’attesissimo trailer, che svela finalmente come si è deciso di porre fine alla corsa del personaggio interpretato dall’ormai esautorato Kevin Spacey, Frank Underwood. Dopo lo scandalo legato a Spacey, protagonista delle prime cinque stagioni, il ...