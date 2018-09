Il mese piu' lungo del Pd : ... la festa nazionale di Sinistra italiana-Leu con incontri pubblici, interviste, confronti e spettacoli teatrali e diversi ospiti. Dal 13 al 16, a Cesenatico, e' invece in programma la Summer school ...

Il mese più lungo del Pd : Chiuso il sipario della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna con l'intervento conclusivo del segretario Maurizio Martina di ieri, per il Partito democratico si apre un periodo determinante in chiave ...

Il mese più lungo del Pd : ... la festa nazionale di Sinistra italiana-Leu con incontri pubblici, interviste, confronti e spettacoli teatrali e diversi ospiti. Dal 13 al 16, a Cesenatico, è invece in programma la Summer school ...

Il lavoro più bello del mondo? L’accarezzatore di gatti : “In un mese arrivati 35mila curriculum” : L'annuncio di lavoro pubblicato da God's Little People Cat Rescue è diventato virale in poco tempo: in meno di un mese sono arrivati 35mila curriculum da tutto il mondo per lavorare sull'isola greca di Siro, trascorrendo del tempo con 50 felini bisognosi di coccole. "A breve il nome del fortunato che verrà scelto".Continua a leggere

Aeroporto di Bologna - agosto mese più trafficato nella storia dello scalo : Estate da record per l 'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna . Il mese di agosto è stato infatti il più trafficato della storia dello scalo felsineo, che ha accolto oltre 800 mila passeggeri, con un ...

Italia-Portogallo di nuovo contro - le due Nazionali Under 19 si sfidano a poco più di un mese dalla finale europea : Le due Nazionali Under 19 si ritrovano una di fronte all’altra, gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la rivincita Il 19 luglio a Seinajoki, cittadina finlandese di circa 60mila abitanti, le Nazionali Under 19 di Italia e Portogallo diedero vita ad una delle più avvincenti finali della storia del Campionato Europeo. Gli Azzurrini riuscirono a rimontare lo svantaggio di due gol nel finale dei tempi regolamentari grazie ad una ...

Paola Caruso incinta e abbandonata dal suo compagno al quarto mese : “Dio mi ha donato il regalo più grande” : Paola Caruso incinta al quarto mese, abbandonata dal suo compagno. In un lungo sfogo la showgirl, ex isolana de L’isola dei Famosi e Bonas di Avanti un altro si racconta in una intervista al settimanale Chi. Paola Caruso incinta: il compagno l’abbandona, lei si sfoga sui social La Bionda svampita, dalla risata particolare e impossibile sta per diventare mamma. incinta al quarto mese di gravidanza, tuttavia non sta vivendo tutte le gioie che ...

AnTuTu pubblica la top 10 degli smartphone Android più performanti del mese di agosto 2018 : AnTuTu pubblica la top 10 degli smartphone più performanti di agosto 2018: vince ancora Xiaomi Black Shark, e la Cina traina sempre di più. L'articolo AnTuTu pubblica la top 10 degli smartphone Android più performanti del mese di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Lotto : Ambi più frequenti nel mese di Settembre 2018 : Lotto: Ambi più frequenti del mese di Settembre 2018, statistica elaborata su ogni singola ruota del Lotto, aggiornata al 2018. Con i 10 Ambi più frequenti del mese, puoi estrapolare un ambo secco da giocare su ogni singola ruota del Lotto, oppure fare i gioco su Tutte le ruote scegliendo uno dei 12 Ambi riportati nelle tabelle. La seguente statistica […] L'articolo Lotto: Ambi più frequenti nel mese di Settembre 2018 proviene da GiGi ...

Il lavoro da duemila euro al mese che nessuno vuole più fare : "Mancano gli addetti" : Nel settore degli autotrasporti c’è una sorta di "crisi al contrario": il lavoro c’è, ma si fa sempre più fatica a trovare...

Parlamento - poco più di un mese di ferie. L’anno scorso furono 40 giorni e in Ue c’è chi chiude per luglio e agosto : Camera e Senato vanno in vacanza: dopo il rush finale per il decreto Dignità a Palazzo Madama, mentre a Montecitorio si discute del riordino dei ministeri, il Parlamento chiude i battenti per poco più di un mese: la riapertura è fissata all’11 settembre. Sono 24 giorni di ferie, se si escludono i fine settimana, che diventano 34 totali. Meno dei 40 giorni di riposo che i due emicicli si erano concessi lo scorso anno. E comunque vacanze ...

Temptation Island 2018 - un mese dopo/ Coppie e diretta : Lara tronca con Michael "merito di più" (6 Agosto) : Temptation Island 2018, le Coppie un mese dopo: stanno ancora insieme? Oronzo e Valentina il rapporto resiste, quale futuro per Ida e Riccardo? Andrea e Raffaela al settimo cielo.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:09:00 GMT)

Vodafone rimodula alcune offerte Business : aumento di 3 euro e 10 o 20 GB in più al mese : Continuano le rimodulazioni di Vodafone, questa volta riguardanti le offerte Vodafone Business. I clienti interessati subiranno un aumento del canone di 3 euro al […] L'articolo Vodafone rimodula alcune offerte Business: aumento di 3 euro e 10 o 20 GB in più al mese proviene da TuttoAndroid.