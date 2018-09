Il dramma di Enrico Montesano | ‘Hanno profanato la tomba di mia madre | mi sento

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 settembre 2018)è a pezzi, ferito, distrutto. E si capisce perfettamente: “Hannoladi mia. Chiunque sia stato ha violato la memoria e il rispetto per una persona che non c’è più. Oggi miviolentato”. Non si sa quando sia avvenuto il fattaccio ma sicuramente è successo prima di domenica 9 settembre, probabilmente poco prima, quando l’ex giudice di Tale e quale show si è recato al cimitero del Verano e si è accorto della profanazione. LEGGI: Tale e quale show riparte con l’edizione 2018choc, profanata ladellaPoco dopo le 11 del mattino, subito dopo aver lasciato un fiore sulla non lontanadi Vittorio Gassman, l’attore romano si è recato presso il luogo di riposo dellae si è immediatamente accorto che non tutto era in ordine, come avrebbe dovuto essere: “Era sparito il libro ...