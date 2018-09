Il doppiaggio sul Red carpet di Veneziae la poesia del gigante e la bambina

ilgiornale

(Di lunedì 10 settembre 2018) "Il mondo va così...". diceva, più o meno, il comandante Drumlin alla Jodie Foster del film "Contact" prima di imbarcarsi sulla macchina interstellare. Le aveva appena rubato i meriti e il comando di quel viaggio verso realtà sconosciute, giustificava quel furto con il cinismo degli uomini, con la morale dell"opportunismo che tutto assolve, così va il mondo, così sono gli uomini, non ci puoi fare nulla, fattene una ragione. Non è così signore - lo guardò fisso negli occhi Jodie in quel film - il mondo non va così: il mondo è come tu lo fai..."Amo da sempre le voci del cinema italiano: da bambino, quando la tv era una e i canali due, la sera ascoltavo sotto le coperte "Il film alla radio", una versione smart dei filmoni americani, tagliata e cucita per le onde medie, per farti vedere ciò che non potevi vedere. Non c"erano John Wayne, Cary Grant o Grace Kelly, ma le loro voci italiane: le ...