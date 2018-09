Il diritto d’autore ai tempi dei social 

Siae - 30 big scrivono all’Antitrust : “Tutela diritto d’autore è questione di civiltà” : Un contenzioso aperto, tramite un'istruttoria dall'Autorità Antitrust, che mira a verificare se la Siae abbia messo in atto pratiche anticoncorrenziali illegittime. Così oggi arriva una lettera, presentata dalla Società autori ed editori, firmata da oltre 30 big del mondo della cultura e dello spettacolo. "La logica di puro mercato non deve distruggere una cultura di civiltà preziosa come la protezione del diritto d'autore: diritto di tutti gli ...

La7 - Cairo : “Mentana e i giovani giornalisti? Sono d’accordo con lui”. Poi al governo : “Tuteli diritto d’autore” : “Mentana ha voluto fare quel post perché è un tema che lui sente molto e che sento molto anch’io. Noi tra dipendenti e collaboratori abbiamo qualcosa come 8500 giornalisti, quindi vogliamo fare qualcosa di concreto per i giovani giornalisti. Mentana forse ha voluto mandare un messaggio al governo perché faccia degli interventi. Il rapporto che ho Mentana è solidissimo, infatti mi ha ribadito che qualunque cosa voglia fare la farà con ...

Copyright - il diritto d’autore deve essere ripensato. Ma senza togliere libertà alla Rete : Per il momento niente di fatto, gli eurodeputati hanno respinto la proposta della commissione giuridica per l’aggiornamento delle leggi sul diritto d’autore nell’era digitale. La sessione plenaria ha respinto – con 278 voti favorevoli, 318 contrari e 31 astensioni – il testo approvato lo scorso 20 giugno d alla commissione giuridica. A Strasburgo si tornerà a parlare di Copyright nella sessione plenaria di settembre, ...

diritto d’autore - Wikipedia tenta il blitz. Gli editori europei : una campagna fuorviante : A poche ore dal voto al Parlamento di Strasburgo sulla direttiva che riscrive le norme sul copyright, Wikipedia tenta il blitz. Per convincere i deputati italiani a non votare il provvedimento, ieri ha polemicamente oscurato il sito. Alla vigilia del giorno decisivo sul destino del Diritto d’autore - si voterà domani -? i giganti del web temono di ...

Copyright - cosa dice la direttiva sul diritto d’autore che fa litigare l'Europa con Google e Wikipedia : DAL NOSTRO INVIATOSTRASBURGO - Non solo migranti, blocchi alla frontiere e l'esordio bellicoso di Sebastian Kurz. Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, dovrà...

Wikipedia oscurata per protesta contro UE e il diritto d’autore : Wikipedia oscurata, le pagine italiane del portale lo saranno fino al voto del 5 luglio per protestare contro la direttiva dell’Unione europea sul diritto d’autore. L’enciclopedia online lotta per tutti, soprattutto per quelle realtà più piccole che potrebbero chiudere i battenti se la proposta dovesse passare. Wikipedia oscurata in Italia contro UE Internet, probabilmente la maggior parte delle persone non capisce nemmeno cosa ...