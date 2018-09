Il conduttore di Radio Globo in diretta | ' Che ribrezzo due uomini che si baciano'

Radio 24 - Luca Telese fuori da 24 Mattino : "Volevano un conduttore più istituzionale" : Luca Telese commenta per la prima volta la sua sostituzione ai microfoni di 24 Mattino, che dal prossimo 3 settembre sarà condotto da Maria Latella. Il giornalista, ora ottimamente alla guida di In Onda con David Parenzo nell'access prime time di La7, ha risposto sui social a chi gli ha chiesto spiegazioni della sua uscita di scena. Malgrado due aumenti di ascolto in due rilevazioni su due non sono stato riconfermato. C’est la vie, ...

Apple ha rimosso da Apple Podcast le trasmissioni del conduttore radiofonico complottista Alex Jones : Apple ha rimosso da Apple Podcast le trasmissioni del conduttore radiofonico complottista Alex Jones citando le sue policy contro i “discorsi d’odio”. Alex Jones è uno dei più famosi complottisti statunitensi e nei suoi programmi radiofonici ha sostenuto quasi tutte le The post Apple ha rimosso da Apple Podcast le trasmissioni del conduttore radiofonico complottista Alex Jones appeared first on Il Post.

Casamonica : il conduttore radiofonico Baldini tra le vittime dell'usura : Tra le vittime di usura del clan Casamonica, anche il conduttore radiofonico Marco Baldini (noto per essere stato amico e "spalla" di Fiorello), che da anni ha riconosciuto di essere un giocatore d'azzardo. Lo hanno fatto sapere i carabinieri nel corso di una conferenza stampa per illustrare l'operazione del comando provinciale di Roma che ha portato all'arresto di 31 persone (37 in tutto le ordinanze di ...