Il classico Samurai Spirits ritorna il prossimo anno su PS4

eurogamer

: #AdessoInTv SkyClassics #IMagnificiSette Un classico del western ispirato a I sette Samurai di Akira Kurosawa… - avadesordre : #AdessoInTv SkyClassics #IMagnificiSette Un classico del western ispirato a I sette Samurai di Akira Kurosawa… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Come segnala Dualshockers, SNK non ha finito di tirare pugni! Dopo il lancio di SNK Heroines: Tag Team Frenzy, ecco che la compagnia riporterà in vita undei giochi di combattimento:. Uscito originariamente nel 1993 (via arcade) come(eShowdown per l'occidente), questa sarà la prima volta che vedremo un nuovo gioco della serie in oltre un decennio.Il trailer che ha debuttato al PlayStation Lineup Tour inizia con alcune note a proposito della storia. Dopodiché, passiamo al gameplay con scene di combattimento. Non c'è stata un'enorme immersione nelle meccaniche, ma l'aspetto visivo sembra molto buono, grazie a un mix di cel-shading.L'ultimo gioco della serieShodown è statoShodown: Sen, un arcade e titolo esclusivo per Xbox 360, pubblicato per la prima volta nel 2008. Read more…