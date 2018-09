huffingtonpost

: 'Il cancro è tornato per la terza volta. Ma lo sconfiggerò'. La Sandy di Grease racconta la sua battaglia - HuffPostItalia : 'Il cancro è tornato per la terza volta. Ma lo sconfiggerò'. La Sandy di Grease racconta la sua battaglia - Cascavel47 : Olivia Newton-John, la star di “Grease” rivela: “Il cancro è tornato per la terza volta” - TutteLeNotizie : Olivia Newton-John, la star di “Grease” rivela: “Il cancro è tornato per la terza volta” -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Battaglia infinita per Olivia Newton-John. L'attrice australiana, indimenticabile protagonista diaccanto a John Tra, ha rivelato ieri sera in un'intervista di essere stata nuovamente colpita da un tumore.Il terzo in tre decenni. Parlando alla "Sunday Night" di Seven, affiliata alla CNN, la cantante, che tra poche settimane festeggerà i 70 anni, ha raccontato che si sta curando con medicine "moderne" e rimedi naturali dopo che nel 2017 le è stato diagnosticato un nuovoalla base della colonna vertebrale. Il calvario ha avuto inizio nel 1992 con un tumore al seno, nel 2013 ha poi avuto una recidiva, estesa anche alla spalla. "Mio marito è sempre lì, ed è sempre lì per sostenermi, e credo che sconfiggerò il: questo è il mio obiettivo", ha aggiunto.