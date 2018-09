Il Cammino di Santiago rende davvero più felici

“Il Cammino di Santiago cambia la vita e rende felici” : ora lo dimostra una ricerca : Si chiama Ultreya, come l’esortazione che si fa ai pellegrini per andare avanti e proseguire sulla strada. Ed è una ricerca promossa dall’Università di Saragozza che per la prima volta vuole misurare gli effetti del Cammino di Santiago sul benessere fisico e mentale. Tutti coloro che intendono partire possono partecipare rispondendo a un questionario (qui) e attraverso ulteriori domande – al ritorno e dopo massimo tre mesi ...

Real Madrid - Perez : 'Mercato? Seguiamo il Cammino tracciato da Santiago Bernabeu' : Sappiamo che il cammino è quello tracciato dal nostro presidente Santiago Bernabeu: i migliori giocatori del Mondo, i migliori di Spagna e i migliori della nostra cantera. Andremo avanti leali alla ...

Via Francigena - un Cammino dal potenziale ignorato. A Santiago crea lavoro - noi cosa aspettiamo? : Sono una fan del cammino, per dare aria ai pensieri e cambiare prospettiva, consapevole che rallentare sia la via per essere presenti. Nel 2017 ho fatto il cammino di Santiago, da Saint-Jean-Pied-de-Port a Sarria. Bello, attrezzato, accogliente. Ben segnalato, con la concha (la conchiglia che marca il sentiero) sulle case e sull’asfalto, agli svincoli. Difficile perdersi. Per i pellegrini c’è sempre qualche struttura dove ...

Scomparsi da Cammino Santiago - ritrovati : ANSA, - MILANO, 22 AGO - Sono stati ritrovati Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, il ragazzo e la ragazza di 20 e 19 anni di Busto Arsizio, Varese, che non davano più notizie da Ferragosto quando ...

Spagna - scomparsi due ragazzi di Busto Arsizio che percorrevano il 'Cammino di Santiago' : Destano preoccupazione le notizie su due giovani fidanzati, Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, originari di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Da oltre 5 giorni i ragazzi non danno notizie di loro. La coppia stava percorrendo i bici il "Cammino di Santiago", una celebre via di pellegrinaggio, nota sin dal Medioevo, che attraversa Spagna e Francia giungendo fino a Santiago de Compostela, in Portogallo. Proprio nella cattedrale della ...

“Niente processo se fai il Cammino di Santiago”/ Venezia - giudice sceglie pellegrinaggio come pena alternativa : Venezia, giudice a indagato: “Niente processo se vai a Santiago”. Ammesso per la prima volta in Italia il pellegrinaggio come pena alternativa. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 16:13:00 GMT)