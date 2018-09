Il 5G ai nastri di partenza alla Fiera del Levante

newsinforma

: La Smit Roma, già al lavoro con i gruppi agonistici maschili e femminili, con l’inizio delle scuole darà il via anc… - sportlaziale : La Smit Roma, già al lavoro con i gruppi agonistici maschili e femminili, con l’inizio delle scuole darà il via anc… - sportlaziale : Smit Roma, minibasket ai nastri di partenza - greenstyleit : RT @Agrodolceit: - 3 GIORNI! Siamo ai nastri di partenza, tutti i forni si stanno scaldando e i pizzaioli sono in fibrillazione per il #Piz… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Il 5G decolla ufficialmente oggi. La locationdiche si è tenuta a Bari, nello stand del Progetto Bari Matera. È stato il ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio a dare lo Startprima antenna 5G che rispetta gli standard internazionali del 3GPP (Third Generation Partnership Project). La nuova frontiera di Internet velocizzerà al massimo la trasmissione dei dati consentendo di scaricare in un secondo i download audio e video. Viafase 2 Per i tecnici, è facile comprendere come, con l’avvio del progetto allo stand di Bari, si sia passati da test su infrastrutture “pre-standard” a quelli su antenne “standard”, quindi conformi alle specifiche 3GPP per il rilascio della versione Non-Standalone New Radio dell’architettura 5G. Per i semplici fruitori di internet questo significa un passo da gigante verso una fruibilità più veloce ...