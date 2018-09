Iago Falque-Torino fino al 2022 | si fa!

Ds Torino : 'Mazzarri accontentato sul mercato. Belotti-Zaza? Trovi il modo di far giocare anche Iago Falque' : Il ds del Torino Gianluca Petrachi commenta a RMC Sport il mercato granata: 'Abbiamo cercato di accontentare in tutto il tecnico in estate, con una rosa ampia e prendendo giocatori che si addicono al suo modulo. Su alcune situazioni siamo arrivati ...

Calciomercato Torino - Cairo blinda Iago Falque : 'Non è in vendita' : Calciomercato ancora protagonista, almeno per quel che riguarda le uscite. In casa Torino infatti ci sono da risolvere le vicende legate al futuro di Iago Falque, Niang e Adem Ljajic: i tre sono al ...

Edicola : Cairo blinda Iago Falque. Real Madrid : Mbappé o niente. Rakitic resta a Barcellona : Insomma, si parla di pene e provvedimenti ma quando si agirà seriamente? L'articolo originale Rakitic resta a Barcellona 'Mundo Deportivo' e 'Sport', da sempre vicini al Barcellona, non hanno dubbi: ...

Torino - Cairo : "Questo Toro mi piace. Iago Falque non si tocca" : Non c'è più tempo né spazio per l'amarezza portata dalla sconfitta al debutto con la Roma nonostante il Toro di Mazzarri sia stato protagonista di un'ottima partita. Urbano Cairo vuole che la squadra ...

Siviglia su Iago Falque. Ma se resta il Toro lo blinda fino al 2022 : TORINO - La vicenda di Iago Falque è complessa, tanto quanto tutti gli scenari sono ancora possibili. Ma alcuni nuovi aspetti si stagliano, adesso, dopo un'altra giornata di discussioni e riflessioni. ...

Retroscena Iago Falqué : poteva essere dell'Inter : Iago Falqué poteva vestire la maglia dell' Inter . Come rivela la Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro aveva puntato proprio l'esterno del Torino prima di andare con forza su Matteo Politano . Ora l'ex Juve può finire al Siviglia.

Torino - pace fatta con Iago Falque : è incedibile? : Il club ha ribadito al giocatore la sua centralità nel progetto di Mazzarri e dunque anche la sua incedibilità, secondo La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato - super offerta del Siviglia al Torino per Iago Falque : addio vicino [CIFRE e DETTAGLI] : Il Calciomercato non è ancora finito, in particolar modo previste alcune novità nelle prossime ore anche sul fronte Torino. Nelle ultime ore il club granata ha piazzato il colpo Simone Zaza, l’attacco è sempre più affollato considerando i 3-5-2 e per questo motivo potrebbe esserci un’uscita entro le prossime ore. L’indiziato numero uno è Iago Falque, lo sfogo del calciatore è stato chiaro, lo spagnolo ha chiesto rispetto. ...

Torino - arriva una super offerta per Iago Falquè : i dettagli : Iago Falquè in procinto di lasciare il Torino dopo lo sfogo avuto a seguito della gara contro la Roma: c’è un’offerta sul tavolo Iago Falquè è in rotta col Torino. Dopo una sessione di calciomercato sempre in bilico tra l’addio e la permanenza, l’attaccante ha tuonato a seguito della gara contro la Roma, chiedendo rispetto e lasciando intendere che la cessione è ancora più che possibile. Adesso in casa granata è ...

Torino - scoppia il caso Iago Falque : ecco cosa è successo dopo la partita : Esordio con sconfitta per il Torino nella gara di campionato contro la Roma, al termine del match dure le parole da parte di Iago Falque: “Qui – afferma in zona mista, dopo Torino-Roma – ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, ho fatto due stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni, adesso vedremo. Dobbiamo prendere una ...

Torino-Roma - polemiche su Var. Iago Falque : 'Tecnologia a volte toglie' - : 'Il Var a volte dà, altre toglie come in questo caso', ha ammesso a Sky Sport. 'Ho esultato perché non pensavo ci fosse il fuorigioco'. Sul contestato episodio del penalty non concesso, il giocatore ...

Torino - Iago Falque : 'Fazio mi ha spinto : non capisco il Var' : Così Iago Falque ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: Sul gol annullato e il possibile rigore non fischiato: 'Pensavo fosse regolare il mio, ho esultato per questo. C'è il Var che toglie ogni caso, anche se non ...

Iago Falquè durissimo contro il suo Torino : “merito rispetto” : Iago Falquè duro nel parlare delle recenti mosse di mercato del suo Torino, l’addio adesso sembra vicino nonostante la titolarità odierna “Qui ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, ho fatto due stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni, adesso vedremo. Dobbiamo prendere una decisione”. Iago Falquè non le manda a dire al suo Torino. ...

Var in Serie A - video moviola/ Annullato il gol di Iago Falque in Torino Roma (1^ giornata) : Il Var è già intervenuto nella domenica di Serie A, dopo gli episodi di Verona: in Torino Roma l'arbitro Di Bello ha Annullato il gol di Iago Falque. Tutti gli episodi della prima giornata(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:45:00 GMT)