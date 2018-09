I videogiochi da non perdere in uscita prima di Natale

CD Projekt RED : "i videogiochi sono opere d'arte collaborative non solo beni di consumo del mercato di massa" : I videogiochi sono arte? La risposta a una domanda di questo tipo non è semplice e anche all'interno dell'industria videoludica ci sono voci e visioni contrastanti. Grandi nomi di scuola giapponese come Miyamoto e Kamiya non considerano i videogiochi arte mentre personaggi maggiormente fuori dal coro come Josef Fares (creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out) hanno opinioni diametralmente opposte.A dire la sua in questo caso è il ...

Secondo GOG lo Streaming non sostituirà la distribuzione classica dei videogiochi : I servizi di videogames in streming sono diventati da qualche tempo oggetto di accese discussioni, dopo che molte compagnie (come Microsoft ed Electronic Arts) hanno annunciato la volontà di voler lavorare a piattaforme di streming proprietarie.Come riporta Gamesindustry, l'head of global communication di GOG.com Lukasz Kukawski, ha condiviso il parere della compagnia riguardo l'argomento, affermando che è improbabile che lo Streaming sostituirà ...

Sviluppare videogiochi non profit : gli ostacoli sono quasi insormontabili : Il videogioco indipendente è sempre stato il mezzo più adatto per trasformare in un'esperienza interattiva tutte quelle tematiche, non solo sociali, che solitamente fanno fatica a trovare spazio tra le colossali produzioni tripla A firmate dai giganti di questo settore.Se negli ultimi anni abbiamo potuto apprezzare una buona varietà di indie in grado di commuovere e far riflettere il giocatore, sembra che i videogiochi non profit non riescano ...

Studio Usa : non c'è la prova che i videogiochi rendano i giocatori più violenti : I videogiochi violenti influenzano o meno il comportamento? Secondo alcuni, creano un terreno fertile per chi ha già atteggiamenti aggressivi mentre altri sostengono che non vi sia alcun collegamento ...

“Non ho tempo per la fidanzata” : lascia la sexy meteorina per i videogiochi : Il lavoro viene prima di tutto, anche dell'amore. Soprattutto se si tratta di giocare ai videogiochi. Ha fatto scalpore sui social la decisione comunicata ai suoi fan dallo

Il mercato miliardario dei videogiochi non è mai andato così bene - editoriale : Dati che raccontano uno scenario incredibilmente positivo per i principali produttori al mondo di videogiochi e che soprattutto rappresentano un'ulteriore conferma del benessere del mercato. ...

Il mercato miliardario dei videogiochi non è mai andato così bene - editoriale : Le aziende dell'industria videoludica non sono mai state così bene. Se avete bisogno di un'ulteriore dimostrazione di quanto il giro d'affari del mondo dei videogiochi stia godendo di buona salute, guardate non più lontano dell'andamento azionario dei produttori principali: Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Take-Two. E ovviamente Sony e Microsoft. La maggior parte di loro non è ha mai goduto di tanta salute finanziaria oppure, come ...

I videogiochi non sono una malattia : Un uso eccessivo dei videogiochi può essere sintomo di disturbi mentali già esistenti. Ma bisogna affrontare i fattori sociali, politici ed economici che spingono le persone ad abusi di sostanze e situazioni. Leggi

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a nuovi videogiochi - ma non solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...

Gli autori di Octopath Traveler lavorano a nuovi videogiochi - ma nono solo per Switch : Octopath Traveler uscirà solamente domani 13 luglio in esclusiva su Nintendo Switch(a proposito, avete letto la nostra recensione?) ma i suoi autori guardano già al futuro, almeno stando ad alcune dichiarazioni espresse da Masashi Takahashi, uno dei producer del gioco.Facendo quattro chiacchiere con Eurogamer.net, Takahashi ha parlato del futuro della Business Division 11 di Square Enix, quella che appunto si è occupata di sviluppare Octopath ...