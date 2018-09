I Buoni del Tesoro volano al 3% Per gli italiani è una cassaforte Ma il sistema Paese è

Qui Group è fallita - la procura valuta la bancarotta ma l’incognita è la gara per i Buoni pasto della p.a. : Qui! Group è stata dichiarata fallita dal tribunale di Genova, aprendo la strada a una indagine per bancarotta e con possibili riflessi anche sulla gara per i buoni pasto della pubblica amministrazione attualmente in corso. Secondo la decisione del tribunale, che ha accolto la richiesta di fallimento della procura e di altri tre creditori, la socie...

Preghiera del mare - il nuovo libro di Khaled Hosseini. L’editore : “Non è un romanzo per Buonisti. ‘Aiutare gli altri è istinto primario'” : Preghiera del mare di Khaled Hosseini (uscito ora per SEM e curato da Roberto Saviano, che lo ha tradotto e ne ha scritto una prefazione) è una piccola meraviglia, un libro che dovete assolutamente leggere. È la lettera di un padre a un bambino, Marwan, scritta su una spiaggia, di notte, in attesa che arrivi l’alba per prendere il mare insieme, su un barcone, verso un futuro migliore. Ve la caverete in una mezz’ora, ma l’impressione vi farà ...

Di Maio : “Flat tax? È nel contratto ma non deve favorire i ricchi. Ilva? Ore delicate - credo che ci saranno Buoni risultati” : “Salvini parla di urgenza della flat tax? Questo è un argomento da contratto di governo. E ci siamo detti che questa misura deve aiutare i più deboli. Se favorisce i ricchi, non va bene”. Sono le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale. “Non è una novità che la flat tax sia una misura che la Lega vuole portare avanti – continua – “Noi del M5s, dal canto nostro, ...

Ilva - Di Maio : 'Sono ore delicate - ma avremo Buoni risultati' : Per l'Ilva 'queste sono ore delicatissime'. È quanto afferma il vice premier Luigi Di Maio intervistato da Radio Radicale che si dice ottimista sul tavolo che si riunisce oggi al ministero dello ...

Ilva - Di Maio : ore delicatissime - possibili Buoni risultati : Roma, 5 set., askanews, - 'Sono ore delicatissime. E' un tavolo che può dare buoni risultati. Credo che ci siano i presupposti'. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Radio Radicale ...

Ilva - Di Maio : sono ore delicate - avremo dei Buoni risultati : Per l'Ilva "queste sono ore delicatissime". E' quanto afferma il vice premier Luigi Di Maio che si dice ottimista sul tavolo che si riunisce al ministero dello Sviluppo, "un tavolo che può dare buono ...

Una strada verso il domani 2 - Ku'Damm 59/ Anticipazioni 31 agosto : Buoni ascolti in vista del gran finale : Una strada verso il domani 2 - Ku'Damm 59, Anticipazioni del 31 agosto 2018, su Rai 3. Il rifiuto di Joachim spinge Monika verso uno scottante scandalo. (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Cresce il rischio Italia e i Buoni del Tesoro adesso rendono di più - La Repubblica - : La Repubblica di oggi punta la lente d'ingrandimento sui rendimenti , che all'asta dei titoli di Stato sono schizzati al 2,44% per il Btp a cinque anni, in rialzo di 63 punti base, 3,25% per il ...

Sfilata Buonista della sinistra. In piazza l'odio contro Salvini : Si sono radunati in piazza San Babila. Dopo la Sfilata a bordo della Diciotti, la sinistra torna in passerella a Milano per opporsi all"incontro in prefettura tra Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban.Nella piazza "anti-sovranista" e "anti-razzista" c"è un po" di tutto. Il motto? "Europa Senza Muri". All"appuntamento, lanciato da "Insieme senza muri" e "Sentinelli di Milano", hanno risposto "presente" il Pd milanese (senza Martina), ...

Diciotti - la lezione del Colonnello ai Buonisti : "Ecco dove finiranno i migranti" : Il Colonnello Savino Paternò, ex ufficiale CC, non le manda a dire. Non le manda a dire al procuratore di Agrigento, il pm che è salito sulla nave Diciotti della Guardia costiera dopo aver aperto un fascicolo per "sequestro di persona" contro ignoti. Oggi Luigi Patronaggio è atteso a Roma per ascoltare alcuni funzionari del Viminale. Legittimo, per carità. Ma c'è chi, come il Colonnello, non approva il suo modo di gestire la questione ...

Apple Tree Yard 2 ci sarà? Il finale della serie su Rai3 il 24 agosto dopo i Buoni ascolti di ieri : Apple Tree Yard 2 ci sarà? Il finale di serie andrà in onda già oggi chiudendo presto l'avventura iniziata ieri sera su Rai3 registrando un buon successo di pubblico e registrando il 5.1% di share e superando Rosewood 2 in onda su Rai2. Emily Watson e Ben Chaplin sono pronti a rivestire i panni dei protagonisti di questa intricata storia fatta di crimini e passioni ma, al momento, non ci sono ancora notizie certe su una possibile seconda ...

Europa - i prezzi tornano a correre Buoni del tesoro legati all'inflazione : uno scudo per difendere i risparmi : View Larger Image Europa, i prezzi tornano a correre Buoni del tesoro legati all'inflazione: uno scudo per difendere i risparmi DUNQUE , mentre il costo della vita torna pian piano a erodere il valore ...

Barcellona si offre - Madrid dice no : il boomerang del Buonismo di Sanchez : Inseguiti da oltre 700 giornalisti di tutto il mondo. Oggi invece Pedro si è ricreduto e dice no a tutti. No all'Aquarius, no ai migranti, no a Barcellona ansiosa di competere con Valencia nelle ...

Ecco come ottenere due Buoni Amazon del valore di 20 e 5 euro : Fino al 6 agosto 2018, sottoscrivendo un piano wireless da 20 o 30 mega con Cheapnet sarà possibile ricevere in regalo un buono Amazon del valore di […] L'articolo Ecco come ottenere due buoni Amazon del valore di 20 e 5 euro proviene da TuttoAndroid.