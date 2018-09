I bravi ragazzi tech

Calcio - Roberto Mancini : “Benissimo nel secondo tempo. I ragazzi bravi li abbiamo” : Roberto Mancini accoglie con soddisfazione il pareggio ottenuto in rimonta dall’Italia contro la Polonia nella prima partita della Nations League 2018-2019: “Era la prima sfida importante, qualche errore ci sta, ma i ragazzi hanno fatto bene. Abbiamo commesso un po’ troppi errori quando uscivamo dalla nostra metà campo, loro giocavano in contropiede proprio come volevano. Erano molto più collaudati di noi, ma nel secondo tempo ...