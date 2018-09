I 49 milioni a rate e l’America che chiude gli uffici della Olp

Atletico Madrid - previste entrate per 400 milioni di euro per il 2017/2018 : I Colchoneros dovrebbero far registrare entrate pari a circa 400 milioni, cifra nettamente superiore ai 347 milioni a cui puntava la società spagnola. L'articolo Atletico Madrid, previste entrate per 400 milioni di euro per il 2017/2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Lega di Matteo Salvini restituirà a rate i 49 milioni? : L’Ansa rilancia l’ipotesi di un prelievo graduale per permettere al partito di Matteo Salvini di non cessare le proprie attività. Secondo

Emirates e A-380 - più di 100 milioni di passeggeri : La compagnia Emirates, che vola con l'A-380 dal 2008, annuncia di aver superato i cento milioni di passeggeri con i Super-Jumbo della sua flotta; anzi il totale è oltre i 105 milioni.. Questo ...

Mafia - confiscati a Palermo beni per 150 milioni ai fratelli Ingrassia : I due imprenditori palermitani sono ritenuti contigui a cosa nostra. Le indagini hanno accertato l'infiltrazione della criminalità organizzata nel Mercato ortofrutticolo del capoluogo siciliano, sia ...

Segrate - nasce il centro commerciale da 21 milioni di visitatori. È il più grande d'Europa : Per rendere l'idea si può forse partire dalle stime sui visitatori: sessantamila al giorno, 21 milioni ogni anno. Come il semestre Expo, in pratica. La capacità di attrazione di un grande evento, ma a ...

Firenze - “i milioni per l’Africa sui conti del cognato di Renzi e dei fratelli”. Ma per la riforma Orlando indagine rischia lo stop : Ricevevano generose donazioni da Unicef, Fondazione Pulitzer e altre onlus americane ed australiane per finanziare attività benefiche nei confronti dei bambini africani. Ma invece di spedire quei soldi in Eritrea, Burundi o Sierra Leone attraverso la Play Therapy Africa, li giravano sui loro conti bancari. Lo avrebbero fatto con circa 6,6 dei 10 milioni di dollari ricevuti. Per questo il cognato di Renzi, Andrea conticini, sposato con sua ...

Emirates rompe con il PSG : troppi gli 80 milioni chiesti dal club : Il contratto in essere, siglato nel maggio del 2013 con scadenza il 30 giugno 2019, porta nelle casse del PSG circa 25 milioni a stagione L'articolo Emirates rompe con il PSG: troppi gli 80 milioni chiesti dal club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Agenzia Entrate - rottamazione bis per oltre 4 milioni di cartelle : Teleborsa, - rottamazione bis per oltre 4 milioni di cartelle . E' quanto emerge dai dati dell'Agenzia delle Entrate sui contribuenti che hanno richiesto la definizione agevolata che si contano in 4,...

Alla mamma e al fratello del bambino sciolto nell'acido 2 - 2 milioni di euro di risarcimento : Il tribunale civile di Palermo ha stabilito un risarcimento di 2,2 milioni di euro Alla mamma di Giuseppe di Matteo, Francesca Castellese, e al fratello del bambino, Nicola. Per il giudice Paoli Criscuoli - come scrive il Giornale di Sicilia - "è stata lesa la dignità della persona, il diritto del minore ad un ambiente sano, ad una famiglia, a uno sviluppo armonioso, in linea con le inclinazioni personali, ad un'istruzione. Beni ed ...

SANPAOLO E UNICREDIT ATTACCATE/ Conto svuotato a milioni di clienti. Phishing anche per Agenzia Entrate : SANPAOLO e UNICREDIT ATTACCATE. Tramite il sistema del Phishing i clienti rischiano di ritrovarsi con il Conto corrente svuotato. I consigli per evitare il peggio(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:14:00 GMT)

Cyberspionaggio - condannati i fratelli Giulio e Francesca Occhionero : rubarono milioni di dati di aziende - politici e istituzioni : Il tribunale di Roma ha inflitto 5 anni a Giulio Occhionero e 4 alla sorella Francesca Maria per accesso abusivo a sistemi informatici. I pm avevano chiesto rispettivamente 9 e a 7 anni. Secondo l'accusa i due, dal 2001, avevano cercato di raccogliere dati sensibili di istituzioni, partiti e uomini politici e industrie.Continua a leggere

Nice compra un'azienda di smart home polacca per 63 milioni. Strategia dell'azienda di Oderzo : Rafforzare la propria offerta nella progettazione di sistemi di automazione per la casa. Questo uno degli obiettivi che ha spinto Nice , gruppo trevigiano guidato da Lauro Buoro e che si occupa da 25 ...