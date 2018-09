“Guai seri”. Dalle nozze all’ospedale - ricovero di gruppo. Cosa è successo agli invitati

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018) Doveva essere un giorno di festa per celebrare un nuovo amore che nasce, ma qualè andato storto. Sabato 8 settembre, in Trentino Alto Adige, un matrimonio è terminato al pronto soccorso. Colpa di un’intossicazione alimentare. Felici e contenti alla festa di matrimonio, in otto altesini – cinque uomini e tre donne – sono finiti in ospedale per sospetta intossicazione dopo aver mangiato, biscotti fatti in casa. Niente di gravissimo, cinque sono già stati dimessi, ma per gli altri i medici hanno consigliato alcune ore di osservazione. Il matrimonio si è celebrato ieri sera in una proprietà privata di Malcesine dove era stato affittato un catering. Una trentina di partecipanti nella notte si è spostata in un bar di Brenzone. Lì 8 di loro hanno cominciato a sentirsi male.Crampi di dolore tanto che sono stati soccorsi dai sanitari ...