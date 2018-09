Grande concorso per l' uscita di ' Ken il guerriero La leggenda di Hokuto'

India - al via il concorso più Grande del mondo : 23 milioni di candidati per 90mila posti : ... dalla durata di un'ora, consiste in 75 domande a risposta multipla, in inglese e in altre 15 lingue parlate nel Paese, riguardanti cinque grandi argomenti: inglese, logica, matematica, scienza e ...

India - è il giorno del concorso “più Grande del mondo” : 23 milioni di candidati per 90mila posti nelle Ferrovie dello Stato : Ventitré milioni di candidati per 90mila posti di lavoro. Millecinquecento sedi d’esame sparse in tutto il Paese, oltre 37 milioni di euro per allestire la gigantesca macchina che servirà al regolare svolgimento del concorso. Si tiene in India la più grande selezione al mondo, almeno stando a quanto scrive il Times of India, per assumere macchinisti, tecnici, operai, elettricisti, impiegati, falegnami e guardarobieri alle Indian Railways, ...