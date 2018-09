GPU Turbo e tanto altro per Huawei P20 Lite | le novità dell’aggiornamento B150

Huawei rilascia GPU Turbo e intanto arriva Honor Play : Huawei ha lanciato la sua nuova arma. Un’applicazione che promette un’implementazione della velocità di esecuzione degli smartphone. Tale Applicazione è denominata GPU Turbo. Da quando è stata immessa nello store, oltre a migliaia di istallazioni, ne sono seguiti gli aggiornamenti di vari smartphone sia Huawei, che Honor. La società ha elencato i dispositivi che otterranno questa nuova tecnologia. Tra i tanti, gli ...

A rilento GPU Turbo su Honor 10 : un avviso anche per il pubblico Huawei : Si parla moltissimo in queste settimane del progetto GPU Turbo, se non altro perché agosto è stato il mese in cui abbiamo iniziato a toccare con mano il tanto atteso aggiornamento su Honor 10, con cui avremo modo di imbatterci in un apprezzabile passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni in ambito gaming e sul fronte consumi. Dopo le notizie diramate nei giorni scorsi a proposito del cosiddetto Huawei P20 Pro, tocca tuttavia fare il ...

All’arrembaggio col GPU Turbo su Huawei P20 Pro : inizio rilascio avvenuto : Non potrebbero andare meglio le cose per l'ottimo Huawei P20 Pro, un dispositivo già di per sé altamente performante, ma che si evolverà in meglio grazie all'aggiornamento in corso di distibuzione. Come riporta 'phonearena.com', pare sia partita la distribuzione del pacchetto 'CLT-L29 8.1.0.152(C432)', designato a portare a bordo i miglioramenti previsti dalla tecnologia GPU Turbo, chiamata ad incrementare la qualità delle prestazioni di gioco, ...

Risveglio speciale per Huawei Mate 10 Pro : aggiornamento con GPU Turbo - ma non solo : Risvolti decisamente interessanti per Huawei Mate 10 Pro, colpito in queste ore dall'aggiornamento 8.0.0.148(C432), contraddistinto dall'arrivo della funzione GPU Turbo, in grado di eliminare quella sorta di 'collo di bottiglia' che frenava le prestazioni di interfaccia grafica proprietaria (EMUI), scheda grafica e processore, ed andando quindi ad ottimizzare l'elaborazione grafica dell'OS, con un incremento della potenza di circa il 60%. Un ...

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna con GPU Turbo e altre novità : Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Mate 10 Pro che porta con sé l'attesa feature GPU Turbo e altre novità

Huawei P20 Pro riceve l'aggiornamento con GPU Turbo in Europa : L'aggiornamento che introduce GPU Turbo su Huawei P20 Pro è arrivato in Europa e da qualche ora è in roll out per i modelli europei, dopo essere arrivato su quelli asiatici nel corso delle passate settimane.

GPU Turbo : test beta iniziati per Huawei P10 e Mate 9 : Sono ufficialmente iniziati i test beta per portare la GPU Turbo sugli smartphone delle serie P10 e Mate 9 (tranne i modelli Lite) di Huawei.

Assoluto primato GPU Turbo su Huawei P20 Pro in Italia - peso e dettagli firmware 152 : L'aggiornamento GPU Turbo su Huawei P20 Pro è realtà entro i nostri confini. Come promesso, l'importante aggiornamento per migliorare le prestazioni grafiche dello smartphone è giunto in Italia. La prima tabella di marcia condivisa dallo stesso produttore prevedeva un rilascio globale, dopo l'ovvia anteprima in Cina, nel mese di agosto, Detto, fatto: gli sviluppatori sono stati di parola e già ora è possibile beneficiare del download ...

Huawei P20 Lite e Mate 10 Lite si preparano ad aggiornarsi con GPU Turbo : Huawei ha annunciato di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento per due device molto popolari come Huawei Mate 10 Lite e Huawei P20 Lite

Honor 10 - arriva il rollout per il firmware con GPU Turbo : arrivano segnalazioni dall'Europa di disponibilità dell'aggiornamento firmware che introduce GPU Turbo su Honor 10

Recensione Huawei P Smart Plus : finalmente il nuovo processore e GPU Turbo integrata : Abbiamo provato Huawei P Smart Plus e ci è piaciuto, ha un nuovo processore, la tecnologia di ottimizzazione GPU Turbo e uno schermo enorme da 6,3 pollici. Purtroppo ci sono anche un paio di scelte senza senso con cui bisogna scendere a compromessi.

Arrivo CPU Turbo da Honor e Huawei : differenze con GPU Turbo e possibili modelli compatibili : Sta per arrivare sul mercato un nuovo progetto firmato Huawei ed Honor, vale a dire CPU Turbo. Se ne parla da poche ore a questa parte, considerando il fatto che le prime menzioni in questo senso sono giunte a margine della presentazione ufficiale del nuovo Honor 10 Note. Considerando il fatto che a giugno ci siamo soffermati a più riprese se GPU Turbo, è normale che oggi 1 agosto tantissimi utenti in giro per il mondo si stiano chiedendo quali ...

Dopo la GPU - il gruppo Huawei "mette il turbo" anche alla CPU : Archiviata la GPU, si passa alla CPU: il duo Huawei Honor, Dopo GPU Turbo vista su Honor Play, ha annunciato CPU Turbo

Scattano importanti novità per Honor 10 dal 31 luglio : tutti i dettagli su GPU Turbo : Stiamo vivendo una giornata importante per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Honor 10. A partire dal 31 luglio, infatti, avrete la possibilità di cominciare a testare il potenziale di GPU Turbo sul top di gamma come confermato dalla divisione italiana in queste ore. Si tratta della seconda novità software rilevante nel giro di pochi giorni, se pensiamo che la seconda metà del mese è già stata caratterizzata dal rilascio di un nuovo ...