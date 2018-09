Gossip | Flavio Briatore ‘beccato’ con una bionda | è la sua nuova fiamma dopo Elisabetta

newsinforma

: Flavio Briatore, storia d'amore con una modella italiana di 24 anni: svelata la sua identità - AGATIMMOBILIARE : Flavio Briatore, storia d'amore con una modella italiana di 24 anni: svelata la sua identità - granato_serena : RT @granato_serena: Flavio Briatore sarebbe innamorato di una modella italiana: la 24enne Taylor Mega - granato_serena : Flavio Briatore sarebbe innamorato di una modella italiana: la 24enne Taylor Mega -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Lo scorso dicembreha firmato la separazione consensuale dalla moglieGregoraci,11 anni di storia d’amore, di cui 10 di nozze, e un bambino di 8, il piccolo Nathan Falco., però, ha ritrovato la sua forma fisica ma soprattutto il gusto per le donne: come dicevamo non è passato molto tempo dalla rottura con la bellissima Gregoraci, ma, a quanto pare, il ricco imprenditore ha subito voglia di ricominciare ad amare.Gregoraci? Come riporta il settimanale ‘gente, la prima estate da single gli ha portato un’avvenente ragazza. Soprattutto giovane. La ragazza paparazzata insieme anon dovrebbe nemmeno arrivare ai trent’anni, naturalmente molto carina oltre che lontana dai giri altolocati della Costa Smeralda. Lacoppia è stata sorpresa nella struttura Nikki ...