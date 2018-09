Google | YouTube | la Russia e l' advertising

Google testa la scheda Esplora anche su YouTube per Android : Dopo un periodo di test su iOS, la scheda Esplora è in fase di test sulla versione Android di YouTube , anche se si tratta di una funzione sperimentale. L'articolo Google testa la scheda Esplora anche su YouTube per Android proviene da Tutto Android .

Fotocamera Moto riceve un aggiorna mento che introduce una nuova gesture e il supporto nativo a Google Lens e YouTube Live . Non ancora disponibile sul Play Store di Google , la nuova versione 6.2 è scaricabile gratuitamente in APK e disponibile per vari modelli Moto rola e Lenovo di oltre un anno fa.

Lo scorso marzo, Google ha annunciato che avrebbe reso disponibile un tema scuro per l'interfaccia dell'app di YouTube